“นักเจรจา”

โกยผลประโยชน์กลับประเทศไทยได้อื้อซ่า กับภารกิจล่าสุด ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องร่วมประชุมรัฐมนตรี สธ.อาเซียน ที่บาหลี อินโดนีเซียภารกิจสำคัญของนายอนุทิน และทีมงานกระทรวงคุณหมอ คือ ต้องไป “เจรจา” หาทางให้ไทย ได้ตั้ง “สำนักงานเลขาธิการอาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED)” ซึ่งนายอนุทิน ต้องชูผลงานการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ของไทย ให้ทั้งภูมิภาคยอมรับ โดยหวังให้นานาชาติ ไว้ใจ้ไทย ให้ตั้งศูนย์ข้างต้นที่สุดแล้ว นายอนุทิน ทำสำเร็จลุ่ล่วงตามเป้าหมาย เป็นการสะท้อนว่าไทย ยังเป็น “เต้ย” ด้านสาธารณสุขในภูมิภาคนี้เบื้องหลังความสำเร็จ ต้องยกนิ้วให้ นายอนุทิน และ คณะลำพังมีข้อมูลอยู่ในมือ ก็ยังไม่เพียงพอ แต่ต้องรู้ว่าจะ “โชว์ของ” อย่างไร ให้รัฐมนตรีอาเซียนอีกนับ 10 ท่าน “OK SAY YES” ซึ่งบางท่าน ได้ตั้งธงปฏิเสธมาแต่ต้น เพราะเสนอตัว ขึ้นเป็นตัวเลือก ในการให้ใช้ประเทศของตน เป็นที่ตั้งศูนย์ ACPHEED เหมือนกันแต่ถึงจุดนี้ ก็ต้องบอกว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรงของนายอนุทิน ที่มีจุดเด่นด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้อย่างไม่ติดขัด การหารือเรื่องต่างๆ จึงไหลลื่น ไปจนถึงการเป็นคนที่เคยทำธุรกิจมาก่อน เรื่องโน้มน้าวใจถือเป็นทักษะที่สำคัญ ซึ่งนายอนุทิน ได้สั่งสมมาเป็นทุนเดิมยิ่งมางานนี้ มีของดีมาขายอยู่แล้ว เพราะเป็นที่รู้กันว่า ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคระบาดของไทย ไม่เป็นรองใครในโลก เพราะได้รับความร่วมมือจากประชาชน ทุกคน ทุกฝ่าย ถึงขั้นที่ WHO ยกให้ไทยเป็นชาติต้นแบบในการจัดการวิกฤติเช่นนี้เอง นายอนุทิน จึงปิดการขายได้สำเร็จผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง นักรัฐศาสตร์ จาก ม.รังสิต กล่าวว่า“การที่ไทยบรรลุภารกิจ ถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เพราะเป็นการต่อยอด ความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมา หากพูดถึงเรื่องการสาธารณสุข ไทย ถือว่ามีชื่อเสียงที่ดี ในภูมิภาคนี้ หากจำกันได้ เรามีศูนย์แพทย์ทหารระดับภูมิภาค มาวันนี้ เป็นเรื่องของพลเรือน ก็นับว่าเป็นการบูรณาการทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกันและปัจจุบัน เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมาก นักลงทุน จะลงงบ ลงเงินที่ไหน ก็ต้องดูเรื่องระบบสุขภาพของที่นั่นด้วย เมื่อไทย ได้ตั้งศูนย์การแพทย์ การสาธารณสุขขึ้นมา ถือว่าไทย อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบหากเจาะลึกลงไปอีก ทีนี่ คือตัวช่วยให้ธุรกิจด้านสุขภาพของไทย ได้เติบโตขึ้นกว่าเดิม เม็ดเงินที่จะไหลเข้าประเทศไทยจากการมีศูนย์ ACPHEED นั้น มากมายแน่นอน แล้วใครได้ประโยชน์ คำตอบก็คือประชาชน”ที่ไทยได้ตั้งศูนย์ ACPHEED นั้น กับนายอนุทิน นี่คือเรื่องใหญ่มาก ที่เขาต้องงัดกลยุทธทุกอย่างออกมาใช้ เพราะโอกาสโน้มนำชาติต่างๆ มีไม่มากนัก และเขาใช้โอกาสนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุด ทันทีที่ทราบว่าไทย ได้เป็นเซ็นเตอร์เรื่องสุขภาพของอาเซียน นายอนุทิน ถอนหายใจ ยกธงชาติขึ้นเหนือศีรษะ ก่อนพูดเบาๆว่า“เราทำสำเร็จแล้ว”พร้อมขอบคุณทีมงาน ไปจนถึงเชิญชวนให้รัฐมนตรีอาเซียนมาเปิดศูนย์ ที่ไทย ซึ่งน่าจะตั้งได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นอกจากเรื่องสำคัญข้างต้น นายอนุทิน และคณะยังร่วมหารือในการจัดทำข้อตกลงการยอมรับใบรับรองสุขภาพโควิด-19 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประเทศไทยได้สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงดังกล่าว เนื่องจากจะทำให้การเดินทางไปมาระหว่างภูมิภาคสะดวกและจะช่วยฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจด้วยจากนั้น นายอนุทิน เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อประชุมสุดยอดด้านการบิน ชางงี (Changi Aviation Summit 2022) พร้อมกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะเจ้าหน้าที่และเข้าร่วมอภิปรายในช่วงการประชุมหัวข้อ “Clearer and Greener Skies Ahead” โดยได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทยในประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสนใจ เช่น การดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนสำหรับภาคการบิน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน CORSIA ของ ICAO และความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญการเดินทางไปต่างประเทศของนายอนุทิน นั้น ที่ผ่านมา ไม่เคยกลับมามือเปล่า ไปที่ไหน ต้องมีของดีไทยแลนด์ไปโชว์ให้โลกรู้ พร้อมไปกับการเจรจา หาประโยชน์กลับสู่ประเทศไทย นี่คือ เป้าหมายของนายอนุทินและรู้กันดีในแวดวงว่า นายอนุทินนั้น “ชื่อชั้นไม่ธรรมดา เรื่องเจรจาไม่เป็นรองใคร อย่ามาคิดเอาเปรียบกัน”ยิ่งเมื่อนายอนุทินเอง มักพูดอยู่เสมอว่า เวลาจะทำงานให้บ้านเมือง ให้นึกถึงส่วนตัวให้น้อยที่สุด และให้นึกส่วนรวมให้มากที่สุด แล้วมาบวกกับกึ๋นนักธุรกิจเวลาไปร่วมโต๊ะหารือ ในนามทีมไทยแลนด์ บอกได้เลยว่า “กินอนุทินยาก”เช่นภารกิจล่าสุดที่บาหลี อินโดนีเซีย ที่นายอนุทิน เพิ่งปิดการเจรจาฟุดฟิดฟอไฟ ภาษาอังกฤษ จนไทย ได้เป็นที่ตั้งของศูนย์รับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพของอาเซียน ซึ่งจะช่วยเสริมแกร่งด้านสาธารณสุขไทย และดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนอย่างมหาศาล