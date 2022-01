“อนุทิน” หารือสมาชิกหอการค้าอเมริกัน กระชับความร่วมมือสาธารณสุขจัดการโควิด สู่โรคประจำถิ่น

วันนี้ (27 ม.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมหารือกับสมาชิกของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand) ในประเทศไทย ผ่านการประชุมทางไกล จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง “ปฏิบัติการหัวใจติดปีก” นำทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อผ่าตัดผู้ป่วยภาวะสมองตายที่บริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อื่นนายอนุทิน กล่าวระหว่างการหารือ ว่า การระบาดของโควิดได้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของไทยเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทำให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤตต่างๆ มาได้ และสามารถควบคุมการระบาดโควิดในระลอกที่ผ่านมาได้ ทำให้ไทยได้รับการจัดอันดับว่ามีความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันที่ 5 จาก 195 ประเทศ และเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย จากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพ (Global Health Security Index) ปี ค.ศ. 2020 ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ และเครือข่ายนอกจากนี้ ไทยเป็นประเทศในแถวหน้าของโลกที่สามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมประชากรในอัตราที่สูง และคาดว่า จะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-11 ปี ได้ในปลายเดือนนี้ ซึ่งผู้แทนบริษัท ไฟเซอร์ แจ้งว่า สามารถส่งวัคซีนให้กระทรวงสาธารณสุขได้ตามแผนที่กำหนดไว้น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ทางด้านสมาชิก AMCHAM ได้แสดงความยินดีกับรัฐบาลไทยที่สามารถตอบโต้โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรได้เป็นจำนวนมาก โดยสมาชิกของ AMCHAM ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนการควบคุมและจัดการให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังศึกษาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการในเรื่องนี้ควบคู่กับการสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการจำกัดการระบาดของโรค และทำให้ประเทศไทยเป็น “COVID Free Country”“รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้ขอบคุณสมาชิก AMCHAM ที่ให้สนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขในการตอบโต้กับการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา อย่างเข้มแข็ง และยินดีร่วมมือกับสมาชิก AMCHAM เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยให้เข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม” น.ส.ไตรศุลี กล่าวทั้งนี้ ปัจจุบันหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หรือ AMCHAM มีสมาชิกที่เป็นบริษัทอเมริกันที่จดทะเบียนในประเทศไทยจำนวนมากกว่า 600 บริษัท โดยมีหลายบริษัทได้สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในการตอบโต้โควิดในหลากหลายรูปแบบในช่วงที่ผ่านมา