ครม.เห็นชอบไทย-จีนดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งระบบใช้เป็นSoft power ส่งเสริมลงทุนท่องเที่ยว

ไทย-ฟินแลนด์ลงนาม MOU ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ลงนามบันทึกความเข้าใจการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Memorandum of Understanding on Cooperation in Circular Economy) ผ่านระบบออนไลน์