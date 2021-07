ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3)

การปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ในส่วนของการพิจารณาร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมายนั้น ต้องมีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยแก้ไข ช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมีการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายที่สำคัญ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขคำนิยามเกี่ยวกับ “โรคติดต่อ” ให้ชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมและเท่าทันสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง กำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็น และมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อ ที่มีการระบาดทั้งในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติ หรือบรรเทาลงโดยเร็ว รวมถึงการกำหนดสิทธิของบุคคลที่จะได้รับ การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชนจากภยันตรายอันจะเกิดจากการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังส่งผลต่อการประกอบกิจการในภาคส่วนต่าง ๆ ส่งผลต่อนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ซึ่งร่างกฎหมายที่จะช่วยลดภาระของผู้ประกอบการและลูกจ้างในส่วนนี้ได้ อาทิ 1) ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... เป็นการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม 2564) ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์สำหรับการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และสถาบันการเงิน ในกรณีเป็นการโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ที่ได้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้เนื่องจากการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้สามารถทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เดิม เช่น ต้องมีการติดตามทวงถาม มีการฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นต้น 4) ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 5) ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคล ซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลและผู้ประกันตนต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อประโยชน์ทดแทน และเป็นการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ร่างกฎหมายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น และเป็นการทำงานในรูปแบบ Work From Home ในอัตราร้อยละ 90 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงาน ได้แก่ การใช้อีเมล OCS, การรับส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th, ไลน์ OCS Staff, ระบบ OCS SMART, และการประชุมคณะกรรมการในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด โดยในไตรมาสที่ 3 นี้ สำนักงานฯ ได้รับเรื่องจากคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานต่าง ๆ มาดำเนินการแล้วเสร็จแบ่งออกเป็น(ร่างพระราชบัญญัติ 12 เรื่อง ร่างพระราชกำหนด 1 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกา 33 เรื่อง ร่างกฎกระทรวง 58 เรื่อง ร่างประกาศ 9 เรื่อง และร่างระเบียบ 4 เรื่อง)สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านกฎหมายตามภารกิจไปสู่เป้าหมาย คือ “Better Regulation for Better Life” หรือพัฒนากฎหมายให้ดีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเป็นกฎหมายที่ดี ทันต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ข่าวประชาสัมพันธ์)