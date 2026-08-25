วีเอฟเอส โกลบอล ยกระดับประสบการณ์การยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร พร้อมบริการวีซ่าแบบพรีเมียมและศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบเคลื่อนที่ 7 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

วีเอฟเอส โกลบอล ตอบโจทย์ความต้องการเดินทางจากประเทศไทยไปยังสหราชอาณาจักรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้บริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบพรีเมียมในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต พร้อมศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบเคลื่อนที่ อีก 3 แห่งในกรุงเทพฯ ช่วยให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรได้รับความสะดวกสบาย และเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบพรีเมียมในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว และความคล่องตัวในการยื่นคำร้อง อาทิ นักเดินทางเพื่อธุรกิจ ครอบครัว ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภารกิจการงานที่ต้องบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไอคอนสยาม และธัญญาพาร์ค ในกรุงเทพฯ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการยื่นคำร้องได้ใกล้บ้านและสะดวกยิ่งขึ้น โดยศูนย์รับคำร้องทั้งสองรูปแบบให้บริการดำเนินงานตามกระบวนการและแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร
ผู้สมัครสามารถเลือกสถานที่ใช้บริการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบพรีเมียมหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบเคลื่อนที่ได้ในขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักรทางออนไลน์ โดยผู้สมัครจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับบริการ
เหตุใดจึงควรเลือกใช้บริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบพรีเมียม
• บริการดูแลและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
• พื้นที่ให้บริการที่เป็นสัดส่วน พร้อมบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว
• ที่นั่งพักคอยสะดวกสบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันยิ่งขึ้น
• บริการเสริมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายตามความต้องการ
เหตุใดจึงควรเลือกใช้บริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบเคลื่อนที่
• ขยายช่องทางการเข้าถึงบริการวีซ่าสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ
• เพิ่มทางเลือกในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ จุดให้บริการที่เดินทางสะดวก
• กระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และได้รับความไว้วางใจ
• บริการเสริมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายตามความต้องการ
นายเดฟ โธมัส อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ชาวไทยเดินทางไปเยือน ศึกษาต่อ ทำงาน และดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริการเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทางเลือกเพิ่มเติมด้านสถานที่หรือช่วงเวลานัดหมายในการยื่นคำร้อง เรายินดีที่จะได้ต้อนรับผู้เดินทางจากประเทศไทยสู่สหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”
นายไซมอน พีชีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคออสตราเลเซีย จีน และ RCIS กล่าวว่า “นักเดินทางชาวไทยในปัจจุบันให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย และความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบพรีเมียมของเราช่วยมอบประสบการณ์การยื่นขอคำร้องที่สะดวกสบายและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ขณะที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบเคลื่อนที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการและทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร บริการทั้งสองรูปแบบนี้ช่วยให้กระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่ามีความสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมคงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเป็นเลิศในการให้บริการ”
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรที่เลือกใช้บริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบพรีเมียม หรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบเคลื่อนที่ ยังสามารถเลือกใช้บริการเสริมอื่นๆ ได้ตามความต้องการ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อาทิ บริการช่วยอัปโหลดเอกสาร บริการตรวจสอบเอกสารที่ผู้สมัครอัปโหลดด้วยตนเอง และบริการช่วยสร้างบัญชี UKVI (UKVI Account Creation Service) บริการเสริมดังกล่าวเป็นบริการทางเลือก และไม่มีผลต่อระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าหรือผลการพิจารณาวีซ่าแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบพรีเมียมและศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบเคลื่อนที่เป็นบริการทางเลือกที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม การเลือกใช้บริการดังกล่าวไม่มีผลต่อผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่ง สหราชอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียว ผู้ที่ไม่ประสงค์ใช้บริการดังกล่าว ยังคงสามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า สหราชอาณาจักรทั่วประเทศไทย โดยอาจมีค่าธรรมเนียมการให้บริการของสำนักงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรตามที่กำหนดในแต่ละกรณี
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรแบบพรีเมียมในประเทศไทย
• กรุงเทพฯ: โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วันและเวลาทำการ: ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 10.00 – 15.00 น.
• เชียงใหม่: อาคารศิริพานิช ชั้น 6 เลขที่ 191 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันและเวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
• พัทยา: โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
240/2 ถนนเลียบชายหาดพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20150
วันและเวลาทำการ: ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 15.00 น.
• ภูเก็ต: อาคารซีซีเอ็ม คอมเพล็กซ์
77/77 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแบบเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯ
• สยามพารากอน: ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น M บริเวณลานจอดรถโซน North Wing
991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันและเวลาทำการ: ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 15.00 น.
• ไอคอนสยาม: ชั้น G บริเวณด้านหน้าประตูหมายเลข 10 (ติดกับร้าน Dear Tummy Grocery)
299 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
วันและเวลาทำการ: ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 10.00 – 15.00 น.
• ธัญญาพาร์ค
735, 735/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
(จุดให้บริการตั้งอยู่บริเวณด้านหลังลานจอดรถ อาคาร B ชั้น 1)
วันและเวลาทำการ: ทุกวันพุธ เวลา 10.00 – 15.00 น.