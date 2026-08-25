ททท. ผนึกพันธมิตร เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวยามค่ำคืน Night Time Wonder

ฃททท. เดินหน้าโครงการ “Night Time Wonder พลบค่ำ ย่ำราตรี” แคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน (Night-time Tourism) ที่ชวนคนไทยออกไปค้นพบเสน่ห์ของประเทศไทยในอีกช่วงเวลา ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหาร ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และกิจกรรมยามค่ำคืน พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ร่วมมอบสิทธิประโยชน์และสร้างกิจกรรมการตลาด เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มโอกาสการใช้จ่าย และต่อยอดประสบการณ์การเดินทางให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่มากยิ่งขึ้น
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “วันนี้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปมากครับ คนไม่ได้มองแค่ว่า ‘จะไปเที่ยวที่ไหน’ แต่เขามองต่อไปถึงว่า ‘ทริปนี้จะให้อะไรกับเขา’ จะได้ประสบการณ์ใหม่ ได้ความทรงจำ หรือได้ค้นพบอะไรที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ ททท. ให้ความสำคัญมากในเรื่องของ Value และ Experience การท่องเที่ยวยามค่ำคืนเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่เราเห็นศักยภาพ เพราะหลังพระอาทิตย์ตก หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่ง ทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหาร หรือสีสันของเมืองที่ต่างจากช่วงกลางวัน เราจึงนำแนวคิดนี้มาต่อยอดผ่านโครงการ Night Time Wonder เพื่อชวนให้นักท่องเที่ยวออกไปสัมผัสประเทศไทยในอีกช่วงเวลา โดย ททท. ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร Gother, Jetts Fitness, สุกี้ตี๋น้อย รวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อเติมทั้งกิจกรรม ประสบการณ์ และสิทธิประโยชน์ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนออกเดินทางมากขึ้น และทำให้การท่องเที่ยวยามค่ำคืนกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สนุก เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน”
Gother เปิดโอกาสให้จองกิจกรรมท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่ร่วมรายการทั่วประเทศ พร้อมมอบส่วนลด สูงสุด 200 บาท เมื่อซื้อบัตรกิจกรรมขั้นต่ำ 2 ใบ เพียงใส่โค้ด NTWONDER200 โดยสามารถจองได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และเดินทางได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ที่ https://tinyurl.com/2sew962r เพื่อช่วยให้การออกไปค้นพบประสบการณ์ใหม่หลังพระอาทิตย์ตกเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งความร่วมมือที่เชื่อมการท่องเที่ยวเข้ากับ Active Lifestyle คือกิจกรรม “RUN FOR MILE วิ่งทำไม(ล์)” ที่ ททท. จับมือกับ Jetts Fitness ชวนสมาชิกทำภารกิจ 8-8-8 ได้แก่ Check-in ที่ Jetts Fitness ครบ 8 วัน วิ่งสะสมบนลู่วิ่ง Matrix อย่างน้อย 8 ไมล์ และแชร์ 8 สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนในประเทศไทยที่ชื่นชอบหรืออยากไป เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นแพ็กเกจ Phuket Cultural Escape 3 Days 2 Nights พร้อมของรางวัลพิเศษอีกมากมาย โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–31 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ คุณไมเคิล เดวิด
แลมบ์ ประธานกรรมการบริหาร Jetts Fitness กล่าวว่า “Jetts Fitness มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีสามารถเชื่อมโยงไปสู่การใช้ชีวิตและการออกไปค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ กิจกรรมนี้จึงไม่เพียงชวนสมาชิกให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกก้าวและทุกไมล์กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย”
ด้าน สุกี้ตี๋น้อย ร่วมเติมเต็มค่ำคืนของนักเดินทางด้วยกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ที่ออกไปสัมผัสการท่องเที่ยวยามค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็น Night Market, Night Café, ล่องเรือดินเนอร์, ดูดาว, แคมป์ปิ้ง หรือกิจกรรมหลังพระอาทิตย์ตกอื่น ๆ เพียงโพสต์ภาพหรือวิดีโอจากประสบการณ์ยามค่ำคืนตามเงื่อนไขของโครงการ และส่งหลักฐานผ่าน LINE Official Account @nighttimewonder เมื่อผ่านการตรวจสอบจะได้รับ คูปองส่วนลดสุกี้ตี๋น้อยมูลค่า 50 บาท สำหรับใช้บริการ ณ สาขาที่ร่วมรายการ จำนวนจำกัดตามเงื่อนไขกิจกรรม เพื่อชวนให้นักท่องเที่ยวออกไปใช้ชีวิตยามค่ำคืน ก่อนปิดท้ายด้วยมื้ออร่อยร่วมกับคนพิเศษ
“Night Time Wonder พลบค่ำ ย่ำราตรี” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงสถานที่ กิจกรรม ไลฟ์สไตล์ และสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรเข้าด้วยกัน เพื่อให้ “กลางคืน” กลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่น่าออกเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม เส้นทางท่องเที่ยว และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ทาง Facebook Page: Night Time Wonder พลบค่ำ ย่ำราตรี แล้วออกไปค้นพบด้วยตัวเองว่า หลังพระอาทิตย์ตก ประเทศไทยยังมีอีกหลายเรื่องราวรอให้สัมผัส
แล้วค่ำคืนของคุณ...จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป