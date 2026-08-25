โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้ำ ส่งต่อการแบ่งปัน ภายใต้โครงการ “The Berkeley Reuse & Care Market”

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เดินหน้าสานต่อแนวคิดการดำเนินธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “The Berkeley Reuse & Care Market ครั้งที่ 1” ตลาดนัดสินค้ามือสองภายในโรงแรมฯ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานนำสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานแล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์อีกครั้ง ตามแนวคิด Reuse และ Circular Economy เพื่อลดการสร้างขยะ และลดการใช้ทรัพยากรใหม่
ในโอกาสนี้ คุณอัจฉรา ชื่นบุญชู ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 30,008 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดโครงการตลาดนัดสินค้ามือสองของพนักงาน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีจากโครงการฯ ให้แก่ ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมี คุณณิชา กันร้าย เจ้าหน้าที่กิจกรรมระดมทุนและสร้างการมีส่วนร่วมของมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ
เงินบริจาคและสิ่งของดังกล่าวจะถูกนำไปต่อยอดผ่านร้านปันกัน เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในมูลนิธิยุวพัฒน์ต่อไป นับเป็นการส่งต่อคุณค่าจากสิ่งของที่ยังสามารถใช้งานได้ ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในเวลาเดียวกัน
โครงการ “The Berkeley Reuse & Care Market” เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว