สนุกได้ไม่ต้องง้อค่าแรง คนทำงานเที่ยวสวนน้ำฟรี!! เล่นสวนสนุกด้วยเพิ่มเพียง 100.- ที่สยามอะเมซิ่งพาร์ค ยกทีมมาเที่ยว ฉลองพร้อมเงินเดือนออก 25 ส.ค. – 6 ก.ย. นี้เท่านั้น

คนทำงานทุกคน ปิดคอมแล้วออกมา เที่ยวสวนน้ำฟรี!! ที่สยามอะเมซิ่งพาร์ค รางวัลของคนทำงานหนัก ต้องเปย์ตัวเองด้วยความสุข ทำงานเต็มที่ พักผ่อนเต็มถัง มาเล่นน้ำฉ่ำๆ 1 วันแบบฟรีๆ ดับร้อนด้วยสไลเดอร์มันส์ๆ น้ำวนเย็นฉ่ำ และทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดยกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดส
ถ้ายังไม่จุใจ เอนเนอร์จียังเต็ม อยากจะเติมสวนสนุก อัปเกรดเล่นเครื่องเล่นไม่อั้น เพิ่มเพียง 100.- พาผู้ติดตามมาได้อีกสูงสุด 3 คน ซื้อบัตรผู้ใหญ่รวมสวนน้ำและสวนสนุก เพียงคนละ 300.- (ปกติคนละ 1,000.-
สิทธิพิเศษจัดไปเต็มๆ สำหรับคนทำงานทุกคน ทุกหน่วยงาน ไม่จำกัดอายุ พนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการ, พนักงานประจำ, พนักงานชั่วคราว, รัฐวิสาหกิจ แสดงหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานระบุสถานะ "ทำงาน" ที่ยังไม่หมดอายุ รับสิทธิ์ได้ทุกวันหน้าเคาน์เตอร์ ไม่ต้องจอง เที่ยวได้เลย ใช้สิทธิ์ได้วันละ 1 ครั้ง ระหว่าง 25 ส.ค - 6 ก.ย. 69 นี้เท่านั้น ไม่ต้องรอช้า รีบมาสนุกกัน
สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. (สวนน้ำเปิดถึง 17.00 น.) เดินทางสะดวก ด้วยรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู สถานีนพรัตน์ ต่อรถสาธารณะมาอีกเพียง 1.5 กม. เท่านั้น และ มีที่จอดรถยนต์ในร่มกว่า 1,000 คัน สอบถามเพิ่มเติม Line @siamamazingpark หรือ โทร. 02-105-4294