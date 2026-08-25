‘พริษฐ์’ จี้แจงปมเลือก สว.67 เปิดสายปริศนา! ผู้เชี่ยวชาญ สส.ภท. โทรหา 19 สว. ถี่ยิบ 62 ครั้ง

“พริษฐ์” เปิดข้อมูลสายปริศนา ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สส.ภูมิใจไทย โทรหา สว. 19 คน รวมกว่า 62 ครั้ง ช่วงคาบเกี่ยวเลือก สว. จี้ “ชลัฐ” แจง 5 ปมสำคัญ ทั้งบทบาทผู้ประสานงานและนัดประชุมลับที่โรงแรมดังกลางกรุง
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยข้อมูลประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลชื่อ “รัตนา บ่อถ้ำ” ซึ่งถูกระบุว่าเป็น 1 ใน 229 คนที่คณะไต่สวนชุดที่ 26 สรุปว่ามีมูลความผิดในคดีโกงการเลือกวุฒิสภา (สว.)
จากการตรวจสอบเบื้องต้นของนายพริษฐ์ พบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการเลือก สว. และการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของ สว. ชุดใหม่ บุคคลดังกล่าวได้โทรศัพท์ติดต่อหา สว. อย่างน้อย 19 คน จากหลายจังหวัด รวมกันมากกว่า 62 ครั้ง
รายละเอียดรายชื่อ สว. และจำนวนครั้งที่มีการติดต่อ
จำลอง อนันตสุข (กลุ่ม 18 สุพรรณบุรี) – 9 ครั้ง
อัครวินท์ ขำขุด (กลุ่ม 11 ชัยนาท) – 9 ครั้ง
โชคชัย กิตติธเนศวร (กลุ่ม 19 นครนายก) – 5 ครั้ง
อลงกต วรกี (กลุ่ม 20 อุทัยธานี) – 4 ครั้ง
สุมิตรา จารุกำเนิดกนก (กลุ่ม 9 บึงกาฬ) – 4 ครั้ง
สวัสดิ์ ทัศนา (กลุ่ม 1 สุโขทัย) – 4 ครั้ง
กฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ (กลุ่ม 15 สุรินทร์) – 3 ครั้ง
วุฒิชาติ กัลยาณมิตร (กลุ่ม 11 หนองบัวลำภู) – 3 ครั้ง
สุเทพ สังข์วิเศษ (กลุ่ม 3 อ่างทอง) – 3 ครั้ง
ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล (กลุ่ม 4 บุรีรัมย์) – 3 ครั้ง
มาเรีย เผ่าประทาน (กลุ่ม 6 ประจวบคีรีขันธ์) – 3 ครั้ง
วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล (กลุ่ม 16 เชียงใหม่) – 2 ครั้ง
วิรัตน์ รักษ์พันธ์ (กลุ่ม 20 พัทลุง) – 2 ครั้ง
ยุทธนา ไทยภักดี (กลุ่ม 20 สมุทรสงคราม) – 2 ครั้ง
สุทนต์ กล้าการขาย (กลุ่ม 18 อุทัยธานี) – 2 ครั้ง
พิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ (กลุ่ม 16 สงขลา) – 1 ครั้ง
ปราณีต เกรัมย์ (กลุ่ม 16 บุรีรัมย์) – 1 ครั้ง
สิทธิกร ธงยศ (กลุ่ม 19 นครพนม) – 1 ครั้ง
พละวัต ตันศิริ (กลุ่ม 12 เชียงราย) – 1 ครั้ง
โดยนายพริษฐ์ ตั้งข้อสังเกตว่า ด้วยความถี่และช่วงเวลาดังกล่าว อาจทำให้เชื่อได้ว่า รัตนา บ่อถ้ำ มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานหลักกับกลุ่ม สว. ในช่วงเริ่มปฏิบัติหน้าที่ พร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่า รัตนา บ่อถ้ำ ดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว" ของ นายชลัฐ รัชกิจประการ สส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ในช่วงปี 2566-2568
นายพริษฐ์ จึงได้จี้ถามไปยัง นายชลัฐ เพื่อให้ชี้แจงต่อสาธารณชนใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. รัตนา บ่อถ้ำ ช่วยงาน สส.ชลัฐ หรือพรรคภูมิใจไทยในด้านใด และปัจจุบันยังปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่
2. เหตุใดจึงมีการโทรศัพท์หา สว. จำนวนมากในช่วง มิ.ย.-ก.ย. 2567
3. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานนัดหมาย สว. ร่วมประชุมที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ หรือไม่
4. สส.ชลัฐ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับ สว. ที่โรงแรมดังกล่าวจริงหรือไม่
5. หากไปร่วมประชุมจริง เดินทางไปในนามส่วนตัวหรือในนามกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย และมีผู้บริหารพรรคคนอื่นร่วมด้วยหรือไม่