2026 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาจีน + E-Commerce ข้ามพรมแดน” สำหรับครูรุ่นใหม่ชาวไทย ประสบความสำเร็จ ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาจีน + E-Commerce ข้ามพรมแดน” สำหรับครูรุ่นใหม่ชาวไทย ประจำปี 2569 จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ (SIBA) กรุงเทพมหานคร โดยมีครูและนักศึกษาของสถาบันจำนวน 99 คน ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรสำเร็จการฝึกอบรม
โครงการอบรมครั้งนี้จัดโดยศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาและการศึกษาระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหนานจิง (Nanjing Polytechnic University) และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ (SIBA) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหนานจิงได้ส่งอาจารย์จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ซู ช่าง (舒畅) อาจารย์หวัง ลิ่ง (王靓) และอาจารย์เสิ่น ซินฉี (沈新淇) เดินทางมาประเทศไทยเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ด้วยตระหนักถึงความแตกต่างด้านพื้นฐานภาษาจีนของผู้เข้าอบรม ตลอดจนจำนวนผู้เรียนที่มีจำนวนมากและมีภูมิหลังที่หลากหลาย ทีมผู้สอนได้ออกแบบหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวคิด “ภาษาจีนพื้นฐาน – การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ไลฟ์สด – การฝึกปฏิบัติด้วย AI – การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล – การสร้างผลงาน” โดยบูรณาการทักษะภาษาจีนทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการนำไปใช้จริง เข้ากับกระบวนการ E-Commerce ข้ามพรมแดนอย่างครบวงจร
ในระยะแรก เน้นการเรียนรู้การออกเสียงภาษาจีนพื้นฐานและภาษาจีนที่ใช้ในการไลฟ์สด พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาจาก “อ่านได้” ไปสู่ “กล้าพูด”
ระยะที่สอง มุ่งเน้นพื้นฐานการเขียนและการจดจำอักษรจีน พร้อมนำเทคโนโลยี AI แบบโต้ตอบและการสร้างภาพสำหรับธุรกิจ E-Commerce เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบครบวงจร ตั้งแต่ “การเขียน – การป้อนข้อมูล – การโต้ตอบกับ AI – การสร้างสรรค์ผลงานภาพ”
ระยะที่สาม เน้นการสร้างวิดีโอด้วย AI และการตัดต่อวิดีโอสั้น โดยผู้สอนได้แนะนำและฝึกฝนผู้เรียนในการผลิตวิดีโอแนะนำสินค้าให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน เนื้อหาการเรียนรู้ได้รับการออกแบบให้มีความต่อเนื่องและพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ช่วยให้ผู้เรียนก้าวข้ามแนวคิดเดิมที่มองว่า “ภาษาจีนเป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสาร” และสามารถนำความรู้ด้านภาษา เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะด้านการค้าสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในช่วงกิจกรรมปิดการอบรม คณะครูและผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันทบทวนและแบ่งปันประสบการณ์ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงภาษาจีน “甜蜜蜜 (เถียนมี่มี่)” สร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจและความอบอุ่น ขณะเดียวกัน ทีมผู้สอนได้กล่าวคำอวยพรและส่งต่อกำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคต
โครงการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาผู้เรียนรูปแบบใหม่ ภายใต้เส้นทางการเรียนรู้แบบบูรณาการ “เรียนภาษาจีน – ใช้ภาษาจีน – สร้างสรรค์คอนเทนต์ – ทำการตลาด” พร้อมเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพในการผสาน ภาษา + ทักษะวิชาชีพ + เครื่องมือดิจิทัล สำหรับครูและนักศึกษาชาวไทย
ในอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหนานจิงและ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ (SIBA) จะใช้โครงการอบรมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา การร่วมพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการค้าดิจิทัลและ E-Commerce ข้ามพรมแดนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสร้างเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนไทยและจีน และผลักดันความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการค้าข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน