รบ.สั่งรับมืออุทกภัย 17 จังหวัดภาคเหนือ กำชับดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

“ศุภชนันต์” ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ออกหนังสือด่วน สั่งผู้ว่าฯ 17 จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ยกระดับการบริหารแบบ Single Command ระดมกำลังพล เครื่องสูบน้ำ เรือ และรถกู้ภัย พร้อมเร่งแจ้งเตือน–อพยพผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุก่อน ย้ำทุกหน่วยแสตนด์บายช่วยประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ (21 ส.ค.) นายศุภชนันต์ วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0608/ว14601 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือรวม 17 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพ
โดยมีมาตรการสำคัญในการรับมือ บริหารจัดการแบบ Single Command เตรียมความพร้อมทั้งด้านการอำนวยการ การสั่งการ และการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
เตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เรือ และรถกู้ภัย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างเร่งด่วนและทั่วถึง
เน้นย้ำกลุ่มเปราะบาง ให้ความสำคัญกับการเตือนภัยและการอพยพผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุก่อนเป็นลำดับแรก รวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถ
ติดตามข่าวสารและเฝ้าระวัง เฝ้าระวังข่าวบิดเบือนและแจ้งเตือนสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
รวมทั้งให้รายงานสถานการณ์มายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
แสตนด์บายตลอด 24 ชั่วโมง: หากเกิดอุทกภัยฉุกเฉินรุนแรง ให้ผู้ว่าฯ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และ อปท. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ รายชื่อ 17 จังหวัดภาคเหนือที่ต้องเตรียมพร้อม
เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, ตาก, พิษณุโลก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, พิจิตร, กำแพงเพชร, นครสวรรค์ และอุทัยธานี