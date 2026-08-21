แฟนคลับ “แพทองธาร” จัดใหญ่! ขึ้นป้าย LED ใจกลางสยาม อวยพรวันเกิดครบ 40 ปี

“แพทองธาร” ฉลองวันเกิดครบ 40 ปี เปิดบทใหม่ “Chapter 40 begins” ด้านแฟนคลับจัดเซอร์ไพรส์ขึ้นจอ LED ใจกลางสยาม ส่งความรักและคำอวยพรให้อย่างอบอุ่น พร้อมย้ำ “รักและคิดถึงเสมอ”
วันนี้ (21 ส.ค.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะกำลังเป่าเค้กฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 40 ปี พร้อมระบุข้อความว่า “Chapter 40 begins #40yearsyoung #ingsbd2026”
โดยในวันเดียวกัน กลุ่มแฟนคลับ “Ing Shinawatra Forever” ได้ร่วมกันจัดเซอร์ไพรส์ด้วยการขึ้นข้อความอวยพรบนจอโฆษณา LED ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง บริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์
ทั้งนี้ ทางกลุ่มแฟนคลับได้โพสต์ข้อความระบุว่า “วันนี้ขอส่งความรักและความคิดถึงให้ไปถึง ‘นายกฯ แพทองธาร’ ผ่านจอ LED ใจกลางสยามพารากอน สุขสันต์วันเกิดนะคะ ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปี ขอให้ท่านนายกฯ เป็นที่รักของครอบครัวและของพวกเราแบบนี้ตลอดไป สุขสันต์วันเกิด รักและคิดถึงเสมอ”