ทูตจีนประจำกัมพูชา ปฏิเสธไม่มีเจ้าหน้าที่ไปชายแดนกัมพูชา-ไทย

MGR Online: นายวัง เหวินปิง ทูตจีนประจำกัมพูชา แถลงปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อที่อ้างว่า สถานทูตจีนส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโรงแรมของทุนจีน ที่ชายแดนบริเวณ "ทมอดาซิตี้"
นายวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีน ประจำพนมเปญ ระบุผ่านเฟชบุ๊กของตนว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ สื่อบางสำนักรายงานว่า เจ้าหน้าที่จากสถานทูตจีนประจำกัมพูชาได้เดินทางไปพร้อมกับเจ้าของชาวจีนของโรงแรมเหิงฟ่าง ไปยังบริเวณชายแดนทมอดา
สถานทูตจีนประจำกัมพูชาขอชี้แจงว่า รายงานดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทยดังกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้
เราหวังว่าสื่อที่เกี่ยวข้องและเพื่อนๆ จากทุกสาขาอาชีพจะตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวอย่างรอบคอบ และอย่าเชื่อหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ”
ทั้งนี้ โรงแรมที่ทูตจีน ประจำกัมพูชากล่าวถึง อยู่ในพื้นที่ชายแดนตำบลทมอดา อำเภอเวียลแวง จังหวัดโพธิสัตว์ ตรงข้ามกับ บ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด จังหวัดตราด ของประเทศไทย ฝ่ายกัมพูชาได้ก่อสร้างบ่อนกาสิโนและศูนย์ความบันเทิงขนาดใหญ่ชื่อ "ทมอดาซิตี้" (Thmor Da City) ปัจจุบันพื้นที่นี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ ที่มีความตึงเครียดสูงด้านความมั่นคงและอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา
ในปฏิบัติการเมื่อปีที่แล้ว หน่วยนาวิกโยธินตราด ได้เปิดปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่อ้างสิทธิ์บริเวณบ้านท่าเส้นและกาสิโนทมอดาได้สำเร็จ และได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาวางเรียงต่อกันเป็นแนวยาว เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันและสกัดกั้นการขยายสิ่งปลูกสร้างล้ำแดน สร้างความตึงเครียดและการเผชิญหน้ากันของกำลังทหารทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ เจ้าของโรงแรมและธุรกิจจีนในพื้นที่ทมอดาได้มีปากเสียงกับทหารไทย และเรียกร้องขอคืนพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กัมพูชาได้พาคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนและทูตทหารต่างชาติประจำกัมพูชา ลงตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนทมอดาหลายครั้ง โดยกล่าวหาว่าไทยใช้กำลังยึดดินแดนโดยผิดกฎหมาย พร้อมย้ำจุดยืนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนด้วยกำลัง และเรียกร้องเร่งเดินหน้า ปักปันเขตแดนโดยเร็ว.