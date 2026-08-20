PROMM GROUP เสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ผ่าน “PROMM’s Partner Journey” เชื่อมพันธมิตรท่องเที่ยวสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่

PROMM GROUP ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม “PROMM’s Partner Journey” ทริปเยี่ยมชมโรงแรม (Familiarization Trip: FAM Trip) ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน สำหรับพันธมิตรเอเจนซี่ท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2569 เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง เสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเพิ่มการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อแบรนด์และพอร์ตโฟลิโอโรงแรมที่กำลังเติบโต
กิจกรรมครั้งนี้นำพันธมิตรสัมผัสประสบการณ์จริงใน 3 โรงแรม ได้แก่ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพ, โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และสยามดาษดา รีสอร์ท เขาใหญ่ ผ่านการเยี่ยมชมห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก การรับประทานอาหาร ตลอดจนกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละจุดหมายปลายทาง เพื่อสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจในอนาคต
3 โรงแรม 3 จุดหมาย 3 ประสบการณ์
การเดินทางเริ่มต้นที่ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพ ถ่ายทอดศักยภาพของโรงแรมควบคู่เสน่ห์ย่านเมืองเก่ากรุงเทพฯ ผ่านวัฒนธรรม วิถีชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ ก่อนเดินทางต่อสู่ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ที่โดดเด่นด้วยทำเลใจกลางเมือง ห้องพักหลากหลาย และพื้นที่จัดประชุมและอีเวนต์ขนาดใหญ่ รองรับตลาด Leisure, Corporate, Group และ MICE และปิดท้ายที่ สยามดาษดา รีสอร์ท เขาใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมที่ตอบโจทย์ตลาด Leisure, Incentive และ Experiential Travel
ตลอดทริป ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสผลิตภัณฑ์และบริการจริง พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจกับทีมงานอย่างใกล้ชิด ทำให้ FAM Trip ครั้งนี้เป็นมากกว่าการเยี่ยมชมโรงแรม แต่เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต
“PROMM’s Partner Journey สะท้อนความเชื่อของเราว่า ความร่วมมือที่แข็งแกร่งเริ่มต้นจากประสบการณ์จริง การเปิดโอกาสให้พันธมิตรได้สัมผัสโรงแรม จุดหมายปลายทาง และรู้จักทีมงานอย่างใกล้ชิด ช่วยสร้างความมั่นใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ พร้อมต่อยอดสู่ความร่วมมือและการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาว” คุณภัคชุดา ผลจริต ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้และพัฒนาธุรกิจภูมิภาค PROMM GROUP กล่าว
พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจาก 3 โรงแรมที่ร่วมใน PROMM’s Partner Journey 2026 แล้ว พอร์ตโฟลิโอด้าน Hospitality ยังครอบคลุม ibis Samui Bophut และ Renaissance Koh Samui Resort & Spa, รวมถึง Swissôtel Pratunam ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ สะท้อนถึงทิศทางการเติบโตและการขยายพอร์ตโรงแรมให้ครอบคลุมจุดหมายปลายทางและกลุ่มตลาดที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ความสำเร็จของ PROMM’s Partner Journey 2026 จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในแบรนด์ เสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตร และสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
เกี่ยวกับ PROMM GROUP
PROMM GROUP มีรากฐานมาจาก บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด โดยเริ่มต้นจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนขยายสู่ เครือข่ายธุรกิจด้านการใช้ชีวิตที่ครบวงจร (Lifestyle Ecosystem)ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ตลอดจนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเชื่อมโยงศักยภาพของแต่ละธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์และคุณค่าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชนอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด “Honoring the Past, Building the Future” บริษัทฯ มุ่งเดินหน้าพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสที่ ผู้คนเติบโต ธุรกิจเติบโต และชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน