“เอ็ม เอกซ์” ขนมไหว้พระจันทร์ระดับตำนานจากฮ่องกง กับซิกเนเจอร์ “คัสตาร์ดลาวา”พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่รับเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2569

ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ปี 2569 “เอ็ม เอกซ์” ขนมไหว้พระจันทร์จากร้าน เอ็ม เอกซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ สานต่อเสน่ห์ขนมไหว้พระจันทร์สไตล์ฮ่องกง ผ่านการผสานความ Craftmanship เข้ากับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมชูซิกเนเจอร์ “คัสตาร์ดลาวา” ที่ครองใจแฟน ๆ เอ็ม เอกซ์มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ ตอบโจทย์ทั้งการมอบเป็นของขวัญและการแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขกับคนที่รัก ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2569
“คัสตาร์ดลาวา” ซิกเนเจอร์ระดับตำนาน รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์จากฮ่องกง
หนึ่งในผลิตภัณฑ์เรือธงของ เอ็ม เอกซ์ คือ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดลาวา (Lava Custard Mooncake) ที่โดดเด่นด้วยกรรมวิธี “อบสองครั้ง” (Double-Baking Technique) และเทคโนโลยีการรังสรรค์ไส้ลาวา ผสานคัสตาร์ดเนื้อเนียนเข้มข้นกับความหอมมันของไข่แดงเค็ม เมื่อผ่าออกจะเผยให้เห็นไส้ลาวาสีทองที่ไหลเยิ้ม และอีกหนึ่งความพิถีพิถันคือการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ อาทิ เนยจากฝรั่งเศส และไข่แดงเค็มสดใหม่ เพื่อรสชาติที่เข้มข้น หอมมัน และมีเอกลักษณ์ พร้อมผลิตและบรรจุภายในโรงงานของเอ็ม เอกซ์ ในฮ่องกง เพื่อควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน
สืบสานเสน่ห์ “รสชาติดั้งเดิม” ของขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัว
นอกจากการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ แล้ว เอ็ม เอกซ์ ยังคงสืบสานรสชาติคลาสสิคซึ่งเป็นหัวใจของขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิม โดยหนึ่งในรสชาติที่ได้รับความนิยมคือ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัวขาวไข่คู่ (White Lotus Seed Paste Mooncake with 2 Egg Yolks) ที่คัดสรรไส้เม็ดบัวขาวเนื้อเนียนละเอียด ผสานไข่แดงเค็มคุณภาพพรีเมียมถึง 2 ฟอง ให้รสหวานละมุนตัดกับความเค็มกลมกล่อม ห่อหุ้มด้วยแป้งเนื้อเนียนสีทอง นอกจากนี้ ยังมี ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัวไข่คู่ (Lotus Seed Paste Mooncake with 2 Egg Yolks) และ ไส้เม็ดบัวไข่เดี่ยว สูตรน้ำตาลน้อย (Reduced Sugar Lotus Seed Paste Mooncake with Egg Yolk) ที่ยังคงเสน่ห์ของรสชาติดั้งเดิม โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้รับรางวัล Monde Selection Gold Award 2026 ตอกย้ำคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ เติมสีสันให้เทศกาลไหว้พระจันทร์
ปีนี้ซีรีย์ยอดนิยมอย่างลาวา มาพร้อมคอลเลกชันใหม่ เริ่มจาก “ลาวา คัสตาร์ด แอนด์ เอิร์ลเกรย์ ซีเล็กชัน” (Lava Custard and Earl Grey Mooncake Selection) ที่รวม 2 รสชาติไว้ในกล่องเดียว ทั้ง คัสตาร์ดลาวา ซิกเนเจอร์ที่มาพร้อมไส้คัสตาร์ดเนื้อเยิ้มและความหอมมันของไข่แดงเค็ม และเอิร์ลเกรย์ รสชาติใหม่ที่ผสานกลิ่นหอมของชาเอิร์ลเกรย์ อีกหนึ่งไฮไลต์คือ “ลูน่า-เอ็มเบรซ บันนี่ลาวา” (Lunar - embrace Bunny Lava Mooncake) ที่นำแรงบันดาลใจจากความรัก ความผูกพัน และการกลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน ถ่ายทอดผ่านขนมไหว้พระจันทร์ดีไซน์รูปกระต่าย ประกอบด้วย 2 รสชาติ คัสตาร์ดลาวา และ ช็อกโกแลตลาวา ส่วนกล่องขนมดีไซน์สะดุดตาด้วยกระต่ายน้อยขนปุกปุย เติมความน่ารักและสีสันให้กับเทศกาล โดยวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมี “นีออน มูนไลท์ มิด-ออทัมน์ กิฟต์บ็อกซ์” (Neon Moonlight Mid-autumn Gift Box) รวมขนมไหว้พระจันทร์และขนมอบหลากหลายไว้ในชุดเดียว ได้แก่ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ครีมมี่คัสตาร์ด คุกกี้ข้าวโอ๊ตผสมลูกเกด คุกกี้เฮเซลนัท และเพอทีทออริจินัลเอ้กโรล
เติมความสร้างสรรค์ผ่านแพ็กเกจจิ้งดีไซน์สุดพิเศษจากศิลปินระดับโลก “Victo Ngai”
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือการร่วมงานกับ “Victo Ngai” นักวาดภาพประกอบชื่อดังระดับโลก ชาวฮ่องกง เพื่อออกแบบแพ็กเกจจิ้งพิเศษสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดลาวา ถ่ายทอดภาพดวงจันทร์และไส้ลาวาผ่านลายเส้นอันประณีต สื่อถึงความอบอุ่น ความรัก และความหมายของการกลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน สะท้อนแนวคิดของเอ็ม เอกซ์ ในการนำ “มรดกดั้งเดิมมาบรรจบกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เปลี่ยนขนมไหว้พระจันทร์จากของกินประจำเทศกาลให้กลายเป็นของขวัญที่ถ่ายทอดทั้งรสชาติ เรื่องราว และความรู้สึกดี ๆ ไปยังคนพิเศษ
เพิ่มมิติความอร่อยด้วยเทคนิคง่าย ๆ
สำหรับบิ๊กแฟนขนมไหว้พระจันทร์ที่ต้องการสัมผัสรสชาติและเนื้อสัมผัสในอีกมิติหนึ่ง สามารถอุ่นขนมไหว้พระจันทร์ในไมโครเวฟที่กำลังไฟ 1,000 วัตต์ ประมาณ 5–10 วินาที เพื่อเพิ่มความละมุนและความเข้มข้นของไส้ลาวา ขณะที่ไส้ครีมมี่คัสตาร์ด สามารถอุ่นที่กำลังไฟ 1,000 วัตต์ ประมาณ 5–8 วินาที เพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เข้มข้นและละมุนยิ่งขึ้น
การันตีคุณภาพระดับโลก ด้วยรางวัลและความนิยมต่อเนื่อง
ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานคุณภาพแบบฉบับฮ่องกง ขนมไหว้พระจันทร์เอ็ม เอกซ์ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง Monde Selection Quality Award จากประเทศเบลเยียม ตั้งแต่ปี 2548 ขณะที่ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดลาวาได้รับรางวัลเหรียญทองต่อเนื่อง 10 ปี นอกจากนั้น เอ็ม เอกซ์ ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และครองตำแหน่งขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดที่ขายดีที่สุดต่อเนื่อง 10 ปี (ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานการวิจัย NielsenIQ ปี 2558–2568, ฮ่องกง)
เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ เอ็ม เอกซ์ สืบสานเสน่ห์ของขนมไหว้พระจันทร์ฮ่องกง ผ่านการผสาน รสชาติดั้งเดิม ความ Craftmanship และนวัตกรรมร่วมสมัย เพื่อส่งต่อทั้งความอร่อย คำอวยพร และความหมายของการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ให้ช่วงเวลาเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นความทรงจำที่น่าประทับใจ
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