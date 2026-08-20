ทาโกะ คลีนเทค ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ สายไฟโซลาร์เซลล์ LINK สนับสนุนกว่า 100,000 โครงการทั่วไทย

บริษัท ทาโกะ คลีนเทค จำกัด (TAKO CLEANTECH) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร เดินหน้าขยายตลาดสายไฟโซลาร์เซลล์ (PV Solar Cable) แบรนด์ LINK หลังทำตลาดอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี พร้อมสนับสนุนสินค้าเข้าสู่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศแล้วกว่า 100,000 โครงการ ผ่านเครือข่ายผู้รับเหมา EPC ผู้ติดตั้งระบบ และตัวแทนจำหน่าย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า LINK ความพร้อมด้านการจัดจำหน่าย และการสนับสนุนลูกค้าของทาโกะ คลีนเทค
TAKO CLEANTECH เริ่มจัดจำหน่ายและทำตลาดสายไฟโซลาร์เซลล์ LINK อย่างต่อเนื่องมากกว่า 4 ปี และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Certificate of Authorization) ตั้งแต่ปี 2567 โดยบริษัทมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรด้านการจัดหาอุปกรณ์สายไฟ LINK ให้กับผู้รับเหมา EPC ผู้ติดตั้งระบบ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย
นอกเหนือจากการจัดจำหน่ายสินค้า TAKO CLEANTECH ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนลูกค้าตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คำแนะนำด้านเทคนิค การเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ การบริหารจัดการสต๊อกสินค้า ไปจนถึงการประสานงานด้านบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และเพิ่มความมั่นใจให้กับพันธมิตรในทุกโครงการ
นางสาววัฒนิกา โทนผุย ผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ทาโกะ คลีนเทค จำกัด กล่าวว่า “TAKO CLEANTECH มุ่งเน้นการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจร ที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินโครงการได้อย่างมั่นใจ ปัจจุบันสายไฟโซลาร์เซลล์ LINK ที่จัดจำหน่ายโดย TAKO CLEANTECH ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับเหมา EPC ผู้ติดตั้งระบบ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ การสนับสนุนสินค้าเข้าสู่โครงการกว่า 100,000 โครงการ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท”
“นอกจากการจัดจำหน่ายสินค้า TAKO CLEANTECH ยังให้ความสำคัญกับความพร้อมในการส่งมอบ โดยมีศูนย์ค้าส่งและกระจายสินค้า 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และขอนแก่น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมแผนขยายศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคและคำปรึกษาแก่พันธมิตร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ และสร้างความมั่นใจตลอดกระบวนการทำงาน”
ปัจจุบัน TAKO CLEANTECH ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ให้จัดจำหน่ายสายไฟโซลาร์เซลล์ LINK สำหรับระบบ String Solar จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ PV-1040AB Solar Cable ขนาด 4 มิลลิเมตร และ PV-1060AB Solar Cable ขนาด 6 มิลลิเมตร ผ่านมาตรฐาน IEC 62930 และ EN 50618 พร้อมการรับรองจาก TÜV Rheinland ประเทศเยอรมนี และรับประกันสินค้านานสูงสุด 30 ปี เพื่อรองรับการใช้งานในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
ด้วยความพร้อมด้านสินค้า ระบบจัดจำหน่าย และการสนับสนุนด้านเทคนิค TAKO CLEANTECH ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการแก่พันธมิตรในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมสนับสนุนการขยายตัวของตลาด Solar ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
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