ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี จัดแสดงดนตรี 'Korean Sound' ฉลองเปิดที่ทำการใหม่

MGR Online: ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยได้จัดการแสดง 'Korean Sound' โดยวงดุริยางค์แห่งชาติเกาหลี ในโอกาสเปิดที่ทำการแห่งใหม่อย่างไม่เป็นทางการ
การแสดง Korean Sound เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม เวลา 18.00 น. เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ '2026 Touring K-Arts' ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และมูลนิธิเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (KOFICE) โดยมีศิลปินรุ่นใหม่สังกัดในโครงการพัฒนายุวศิลปิน จากวงดุริยางค์แห่งชาติฯ 11 คน และจากคณะชางกึกละครร้องเพลงแห่งชาติเกาหลี 1 คน มาร่วมแสดงการขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีเกาหลีดั้งเดิมอันหลากหลาย เช่น คายากึม, คอมุนโก, แทกึม, พีรี, แฮกึม และ แทอาแจง
การแสดง Korean Sound ในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ (Pre-Opening) หลังจากที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้ย้ายที่ทำการไปยังย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ โดยมีบุคคลสำคัญจากทั้งภาครัฐ แวดวงวิชาการ วัฒนธรรม และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 160 ท่าน นำโดย ฯพณฯ นายปาร์ค ยงมิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กรุงเทพมหานคร ศูนย์วัฒนธรรมตุรกี อินเดีย และฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนักแสดงได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยบทเพลงที่หลากหลาย ทั้งดนตรีราชสำนักดั้งเดิมของเกาหลี และเพลงแต่งใหม่ร่วมสมัย นอกจากนี้ ในบทเพลงปิดท้าย 'Together Arirang' ได้มีการนำเพลงพื้นบ้านของไทยคือ 'ลาวดวงเดือน' และเพลงพื้นบ้านของเกาหลีอย่าง 'อารีรัง' มาบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเกาหลีดั้งเดิม พร้อมกับการขับร้องพันโซรี ซึ่งถ่ายทอดความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและเกาหลีผ่านเสียงดนตรีได้อย่างลึกซึ้ง
นางซอนจู ลี ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี กล่าวว่า ดนตรีดั้งเดิมของเกาหลีได้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับรากฐานทางดนตรีร่วมกับภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วเอเชีย การแสดง Korean Sound จึงเป็นมากกว่าแค่ประสบการณ์ทางดนตรี แต่ยังเป็นโอกาสอันทรงคุณค่าที่วัฒนธรรมของทั้งสองชาติได้หลอมรวม และสะท้อนถึงกันและกันอย่างงดงาม
ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ได้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ 2013 ณ ย่านอโศก และได้จัดกิจกรรม นิทรรศการ และคลาสเรียนมากมาย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ ขณะนี้ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีได้มีที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ย่านทองหล่อ สถานที่อันกว้างขวางจะเอื้ออำนวยในการจัดการแสดง นิทรรศการ การฉายภาพยนตร์เกาหลี หลักสูตรภาษาเกาหลี และอาหารเกาหลี
ผู้ที่สนใจในวัฒนธรรมเกาหลีสามารถเดินทางมาเยือนและเข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย อยู่ห่างจาก ทางออกที่ 3 ของสถานี BTS ทองหล่อ เพียง 150 เมตร.