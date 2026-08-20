“ลีโอ พุฒ” เผยสาเหตุ “เร แม๊คโดแนลด์” เสียชีวิต หลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น เตือนอย่ามองข้ามอาการแน่นลิ้นปี่

“ลีโอ พุฒ” เผย “เร แม๊คโดแนลด์” เสียชีวิตจากเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น จนหัวใจขาดเลือด เตือนอย่ามองข้ามอาการแน่นลิ้นปี่ ยืนยันเรเลิกดื่มแอลกอฮอล์มานานกว่า 30 ปี เผยเคยคุยเล่นกัน หากใครจากไป คนที่เหลือจะสานต่อช่องยูทูบ “เร่ร่อน” แต่ตอนนี้ยังเร็วเกินไป ต้องให้เกียรติภรรยาและทายาทตัดสินใจ
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. “ลีโอ พุฒ” เพื่อนสนิทของ “เร แม๊คโดแนลด์” ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุการเสียชีวิต หลังแพทย์นิติเวชแจ้งผลการชันสูตรพลิกศพ โดยระบุว่า เป็นไปตามที่คาดไว้ คือเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยแพทย์แจ้งว่าเรจากไปอย่างสงบ ลักษณะเหมือนคนนอนหลับไป ซึ่งแพทย์อธิบายว่าอาการลักษณะดังกล่าวจะคล้ายกับการหลับไป โดยผู้เสียชีวิตอาจรู้สึกถึงความผิดปกติ แต่จะค่อยๆ หมดสติและหัวใจหยุดทำงาน
ลีโอ พุฒ ระบุว่า อาการของเส้นเลือดหัวใจตีบส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่ดี ซึ่งอาจทำให้เกิดการสะสมของไขมันและแคลเซียมในเส้นเลือด ส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ซึ่งอาจมีสัญญาณเตือนมาก่อน โดยอาการที่เคยพบกับตัวเอง คืออาการแน่นบริเวณลิ้นปี่ ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงกรดไหลย้อน จึงอยากฝากเตือนว่า หากมีอาการลักษณะดังกล่าว ควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียด เพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบได้
ส่วนก่อนหน้านี้ เรเคยพูดว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ ลีโอ พุฒ บอกว่า เรไม่เคยพูดเรื่องดังกล่าว แต่ตัวเองเคยสังเกตเห็นว่า เวลาไปทำกิจกรรมด้วยกัน เรจะดูเหนื่อยกว่าปกติ ตอนแรกไม่ได้เอะใจ เพราะคิดว่าเพื่อนอาจพักผ่อนไม่เพียงพอ และที่ผ่านมาเคยบอกให้เรไปตรวจสุขภาพบ้าง แต่เรค่อนข้างดื้อและไม่ชอบไปพบแพทย์
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าเรยังดื่มแอลกอฮอล์ ลีโอ พุฒ ยืนยันว่า เรเลิกดื่มมานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยเวลาชมฟุตบอลก็จะรับประทานเพียงขนม และระบุว่าเรื่องการดื่มไม่มีเหตุผลที่จะต้องปกปิด ขณะที่เครื่องดื่มที่เรชอบคือโค้กซีโร่ ส่วนน้ำเปล่าแทบไม่ค่อยเห็นดื่ม
ส่วนการดูแลและให้กำลังใจครอบครัว ลีโอ พุฒกล่าวว่า เพื่อนๆ พยายามส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของเรเพราะครอบครัวของเลย์ก็เปรียบเสมือนครอบครัวของตนเอง เพราะความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนสนิทมีมากกว่าคำว่าเพื่อน
ส่วนเรื่องของช่องยูทูป “เร่ร่อน“ ลีโอ พุฒ ระบุว่า พวกเราเคยพูดคุยกันเล่น ๆ ว่า หากวันหนึ่งใครคนหนึ่งจากไป คนที่เหลือจะช่วยสานต่อ แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องดังกล่าวและต้องให้เกียรติทายาทและภรรยาของเรในการตัดสินใจด้วย