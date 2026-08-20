ป.ป.ส. จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 69 ชูแนวคิด “พลังแห่งความเมตตา” สู้ภัยยาเสพติด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2569 “กองทุนแม่ของแผ่นดิน พลังแห่งความเมตตา ชุบชีวิต เปลี่ยนชุมชน”
พร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงาน โดยมี พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชัยพรรษ เสริมสุวรรณ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พลตำรวจโท วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอรรษิษฐ์
สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมข้าราชการ และคณะกรรมการจัดงาน ฯ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2569 จำนวน 1,544 แห่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 74 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 75 ราย เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทาน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น30,169 แห่ง ซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติด และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติด เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ "3 ทุนสำคัญ" ได้แก่
ทุนศักดิ์สิทธิ์ จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ทุนศรัทธา ที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้าน สะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่ และ ทุนปัญญา ที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุน เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดินได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังความร่วมมือของประชาชนและภาคีเครือข่าย คือรากฐานสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดจากระดับชุมชน กองทุนแห่งนี้ไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ยังเป็นพลังในการ 'ชุบชีวิต' ผู้ที่เคยก้าวพลาด และ 'เปลี่ยนชุมชน' ให้เข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำนักงาน ป.ป.ส. จะเดินหน้าต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นศูนย์กลางการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของชุมชน เพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไป"
ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างครบถ้วน แบ่งเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ นิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน, นิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่มีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และโครงการ 128 กองทุนแม่ของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน พร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งเวทีเสวนาในหัวข้อ “กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน” และกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ทั้งนี้ ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อชุบชีวิตและเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นได้ ด้วยการแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386