ทำไมคนเที่ยวญี่ปุ่นควรมี “เบอร์โทรศัพท์ญี่ปุ่น” BerryMobile ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่เพิ่มทางเลือกแก่นักเดินทาง

จากร้านอาหารท้องถิ่น ตั๋วคอนเสิร์ตบางประเภทไปจนถึงการสื่อสารยามภัยพิบัติ “เบอร์โทรศัพท์” ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของบริการหลายรูปแบบในญี่ปุ่นแม้แต่ในวันที่การเดินทางส่วนใหญ่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้แล้วเช่นนี้ “เบอร์โทรศัพท์ญี่ปุ่น” ไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวก
ปัจจุบัน แม้ Travel SIM และ eSIM แบบ Data-only จะสามารถซื้อได้ง่ายขึ้นมากขึ้น แต่บริการที่ช่วยให้ผู้เดินทางเตรียม “เบอร์โทรญี่ปุ่น” ตั้งแต่ยังอยู่ในประเทศต้นทางนั้นยังถือว่าเป็นบริการเฉพาะทาง
การมีเบอร์ญี่ป่นนั้นไม่ได้ช่วยเราแค่ในแง่ความสะดวกสบาย เพราะแม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่นักเดินทางคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ตั้งแต่ระบบขนส่งการชำระเงิน การค้นหาเส้นทาง ไปจนถึงการจองบริการผ่านออนไลน์ ทว่า “การโทร” และ“หมายเลขโทรศัพท์” ยังคงมีบทบาทในประเทศนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องติดต่อกับร้านอาหาร เรียวกัง หรือธุรกิจท้องถิ่นซึ่งต้องใช้บริการที่มีการยืนยันตัวตน
ประสบการณ์โทรศัพท์ในไทย สู่บริการทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยว
บริษัท BerryMobile ผู้สั่งสมประสบการณ์การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ชาวญี่ปุ่นที่พำนักในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2008 ในที่สุดเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2025 บริษัทฯ ก็ได้เปิดตัว“NihonSIM+” สำหรับผู้ที่ต้องการหมายเลขโทรศัพท์ญี่ปุ่นและการโทร โดยครอบคลุมทั้งรูปแบบการใช้งานระยะสั้นและระยะยาว
ยิ่งไปว่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2026 เป็นต้นไป BerryMobile จะเปิดใช้งานเว็บไซต์NihonSIM โฉมใหม่ โดยรวมเอา NihonSIM และNihonSIM+ ไว้ภายใต้เว็บไซต์เดียว เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าทั้งสองประเภทไว้ในตะกร้าเดียวกัน
เว็บไซต์โฉมใหม่นี้จึงไม่ได้มีเพียงการเปลี่ยนUX/UI แต่เป็นการจัดข้อมูลให้ผู้เดินทางเริ่มจากคำถามง่าย ๆ ว่า “ทริปนี้ต้องการเพียงอินเทอร์เน็ต หรือจำเป็นต้องโทร รับ SMS และมีเบอร์ญี่ปุ่นด้วย?”
ต่อยอดการเปิดเว็บไซต์ด้วยการเข้าร่วม 2 งานญี่ปุ่นช่วงปลายเดือน สิงหาคม
BerryMobile เตรียมนำ NihonSIM และNihonSIM+ ไปให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจใน 2 งานญี่ปุ่นช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เดินทาง นักเรียน และผู้ที่วางแผนพำนักในญี่ปุ่นได้สอบถามรูปแบบการใช้งานที่เหมาะกับตนเองโดยตรง
● Study in Japan Fair 2026 ครั้งที่ 54 : จัดโดย Mainichi Academic Group ระหว่างวันที่22–23 สิงหาคม 2569 เวลา 10:00–17:00 น. ณ Grande Centre Point Terminal 21 Hotel ชั้น C (บูธหมายเลข 09)
● NIPPON HAKU BANGKOK 2026: จัดวันที่ 28–30 สิงหาคม 2569 ณ Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) ชั้นLG ใน Travel Zone บูธ T02
การเข้าร่วมสองงานดังกล่าวครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เตรียมศึกษาต่อหรือพำนักระยะยาวในญี่ปุ่น และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับบริการทั้งNihonSIM+ สำหรับผู้ที่ต้องการหมายเลขโทรศัพท์ญี่ปุ่น/การโทร และ NihonSIM สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Physical SIM หรือ eSIM
เกี่ยวกับ BerryMobile Co., Ltd.
BerryMobile Co., Ltd. เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี 2008 ให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่และ Mobile Connectivity แก่ลูกค้าบุคคลและองค์กร ปัจจุบันบริษัทมี Active Lines มากกว่า 10,000 เลขหมาย และลูกค้านิติบุคคลมากกว่า 700 บริษัท ตามข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยในปี 2024
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NihonSIM และNihonSIM+: https://app.travesim.com/th