ผลชันสูตร “เร แมคโดนัลด์” พบเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

“ลีโอ พุฒ” เพื่อนสนิท เดินทางรับร่าง “เร แมคโดนัลด์” ไปประกอบพิธีทางศาสนา หลังผลชันสูตรเบื้องต้นพบเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น เป็นเหตุให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและเสียชีวิตกะทันหันในวัย 49 ปี ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว เพื่อน และคนในวงการบันเทิง
จากกรณีการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ "เร แมคโดนัลด์" นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง วัย 49 ปี ภายในบ้านพักย่านพัฒนาการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา สร้างความความเศร้าสลดและช็อกวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก
วันนี้ (20 ส.ค.) มีรายงานว่า "ลีโอ พุฒ" (พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์) อดีตนักร้องชื่อดังและเพื่อนสนิท ได้เดินทางเข้าติดต่อรับร่างของ เร แมคโดนัลด์ ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยผลการชันสูตรจากแพทย์ผู้ผ่าพิสูจน์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นว่า ตรวจพบ ภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ดารานักแสดงชื่อดังจากไปอย่างกะทันหัน
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้านพัก พบว่า เร แมคโดนัลด์ เกิดอาการหมดสติและล้มลงบริเวณโซฟาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 00.12 น. ของคืนวันที่ 19 ส.ค. ก่อนที่ทางครอบครัวจะมาพบในร่างหมดสติช่วงเช้า ขณะที่ทางด้านเพื่อนสนิทและครอบครัวเผยว่า เจ้าตัวไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงมาก่อน แต่คาดว่าเกิดจากภาวะทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอ
ทั้งนี้ ครอบครัวและเพื่อนสนิทมีกำหนดการนำร่างของ เร แมคโดนัลด์ ไปประกอบพิธีทางศาสนา ณ วัดยาง พระอารามหลวง ย่านอ่อนนุช ต่อไป