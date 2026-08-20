วงการบันเทิงอาลัย "หมู คมกฤช" ดาวร้ายผมขาว สิ้นลมอย่างสงบในวัย 84 ปี

ข่าวเศร้าคนบันเทิง วงการบันเทิงไทยสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมือ "หมู-คมกฤช ยุตติยงค์" หรือ "วิศิษฐ์ ยุตติยงค์" เจ้าของฉายา "ดาวร้ายผมขาว" ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 84 ปี เมื่อเวลา 01.20 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ณ โรงพยาบาลราชวิถี หลังเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคประจำตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 11 วัน
"หมู คมกฤช" หรือที่คุ้นเคยในชื่อ "ลุงหมู" ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โลดแล่นบนเส้นทางสายการแสดงยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ มีผลงานทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จำนวนมาก ผลงานสร้างชื่อที่ตรึงใจแฟนภาพยนตร์คือเรื่อง "อารมณ์ อาถรรพณ์ อาฆาต (Three)" เมื่อปี พ.ศ. 2545 ด้วยบุคลิกนิ่งขรึม ดุดัน ฝีมือการถ่ายทอดบทตัวร้ายอันเป็นเอกลักษณ์ และผมสีขาวทรงเสน่ห์ ทำให้ลุงหมูเป็นภาพจำของแฟนละครและภาพยนตร์ไทยมาโดยตลอด
การต่อสู้กับปัญหาสุขภาพช่วงบั้นปลาย
พ.ศ. 2562: ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ก่อนพักรักษาตัวและทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกาย
พ.ศ. 2569: อาการป่วยทรุดหนักจากหลายโรครุมเร้า ทั้งลิ้นหัวใจรั่ว ระบบบอลลูนและขดลวดหัวใจเสื่อมสภาพ รวมถึงโรคไต
ช่วงวิกฤต: เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีเป็นเวลา 11 วัน โดยแพทย์ได้ทำการเจาะไขกระดูกเพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการ ก่อนจะสิ้นลมหายใจอย่างสงบในที่สุด
ทั้งนี้ กำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม ทางครอบครัวจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป ทีมข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวยุตติยงค์มา ณ ที่นี้