น้ำท่วมเมืองน่านเริ่มคลี่คลาย คาดอีก 4-5 ชั่วโมงกลับสู่ภาวะปกติ

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน สรุปน้ำท่วมอยู่ระหว่างการทรงตัวและลดลงเล็กๆ น้อยๆ ตามลำดับ จนท.เร่งสูบน้ำออก คาดเข้าสู่ภาวะปกติในอีก 4-5 ชั่วโมงข้างหน้านี้
วันนี้(20 ส.ค.69) เวลา 02.15 น. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน สรุปสถานการณ์น้ำเขตเทศบาลเมืองน่าน ว่า คลายกังวลได้ มีข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า น้ำอยู่ระหว่างการทรงตัวและลดลงเล็กๆ น้อยๆ ตามลำดับ ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจาก ปภ. ไปช่วยเหลือ
สถานการณ์น่าจะใกล้เข้าสู่ภาวะปกติในอีก 4-5 ชั่วโมงข้างหน้านี้ แม้ขณะนี้มวลน้ำยังไหลเข้า ทางเจ้าหน้าที่กำลังสูบแข่งอยู่ ถ้าระดับน้ำลดลงเหลือสัก 8 เมตร 30 ก็สามารถที่จะสูบออกได้อย่างเต็มที่ จะลดระดับลงอย่างรวดเร็วต่อไป
ขณะที่กลุ่มทีมกู้ภัย กู้ชีพ ตอนนี้แสตนบายเตรียมพร้อมรับคำสั่ง หากมีการร้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชน ซึ่งทุกอย่างมีการเตรียมความพร้อม
ในส่วนของอาหารการกิน สำหรับพี่น้องประชาชนบ้านดอนแก้ว บ้านดอนศรีเสริม อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากการสนับสนุนเป็นข้าวกล่อง โดยจะเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนประมาณช่วงเที่ยง แล้วก็มื้อเย็น แล้วดูตามสถานการณ์อีกทีหนึ่ง ในส่วนของผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิง เราจะดูแลครบ 3 มื้อ