มท.3 สั่งตั้งโรงครัวช่วยภัยน้ำท่วมน่าน ประกาศเขตภัยพิบัติ 33 หมู่บ้าน

มท.3 ได้ประสานเทศบาลเมืองน่าน จัดตั้งโรงครัว เฝ้าระวังน้ำท่วม ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หลังน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบ 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
วันที่ (19ส.ค.69) เวลา 23.50 น. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่บ้านท่าล้อ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัย ตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบ และเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชน โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่
นอกจากนี้ จังหวัดน่านได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) ในพื้นที่อำเภอภูเพียง หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่เวลา 18.00 น. ส่งผลกระทบรวม 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลฝายแก้ว หมู่ที่ 1 - 17 ตำบลเมืองจัง หมู่ 1 - 11 และตำบลม่วงตึ๊ด หมู่ 1 - 5 โดยสถานการณ์ยังไม่ยุติและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และได้ลงพื้นที่ ณ จุดวัดระดับน้ำ N1 เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำเพิ่มเติม
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มท.3 ได้ประสานเทศบาลเมืองน่าน จัดตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดน่าน ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หากได้รับผลกระทบหรือประสบความเดือดร้อน สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานในพื้นที่ หรือ สายด่วน ปภ.น่าน โทร. 054-716174 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ยังคงเฝ้าระวังทุกพื้นที่ และเร่งช่วยเหลือทุกครัวเรือน เดินหน้าดูแลประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย