“ยันม่าร์” ร่วมสร้างสีสันศึก ASEAN Hyundai Cup 2026 ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ต้อนรับแมตช์ไทย–มาเลเซีย

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ในฐานะ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Official Sponsor) ของการแข่งขัน ASEAN Hyundai Cup 2026 ร่วมสร้างสีสันและส่งต่อประสบการณ์ความสนุกให้กับแฟนฟุตบอล ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มระหว่าง ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมา ณ สนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานคร
ภายในงาน ยันม่าร์ ได้ยกขบวนกิจกรรมสุดพิเศษมาร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความคึกคักบริเวณด้านหน้าสนาม เพื่อให้แฟนบอลทุกเพศทุกวัยได้ร่วมสนุกก่อนเข้าสู่เกมการแข่งขัน โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เกมทดสอบทักษะการเตะฟุตบอล, กิจกรรมเพ้นท์หน้าลายธงชาติไทยเพื่อร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับทัพช้างศึก รวมถึงการแจกของที่ระลึกสุดพิเศษจากยันม่าร์และผู้สนับสนุนภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนบอลเป็นจำนวนมาก บรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงเชียร์จากแฟนฟุตบอลที่มาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก สะท้อนถึงพลังของกีฬาฟุตบอลที่สามารถสร้างความสุข ความสามัคคี และเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันได้อย่างแท้จริง
การสนับสนุนการแข่งขัน ASEAN Hyundai Cup 2026 ในครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ยันม่าร์ ในการสนับสนุนวงการกีฬาและการพัฒนาเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ภายใต้แนวคิด"A SUSTAINABLE FUTURE – อนาคตที่ยั่งยืน" พร้อมเดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงผู้คนผ่านพลังของกีฬาอย่างต่อเนื่อง