นักลงทุนกว่า 2 แสนรายเสี่ยงสูญเงินมหาศาล ข้อมูล TSD ตลาดหลักทรัพย์ฯ รั่วไหล

วิเคราะห์วิธีการก่อเหตุของกลุ่มมิจฉาชีพ หลังข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการออนไลน์ TSD Investor Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รั่วไหลกว่า 2 แสนราย จากทั้งหมด 5 ล้านราย แนะมีสติไม่ตกเป็นเหยื่อ
จากกรณีที่คนร้ายเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบงาน TSD Investor Portal ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือ TSD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 200,000 รายถูกเข้าถึง จากจำนวนบัญชีหลักทรัพย์ทั้งหมด 5 ล้านราย ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล วันเกิด เลขบัตรประชาชน ข้อมูลการติดต่อ เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเลขบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ
ข้อมูลที่หลุดออกไปถือเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (Personally Identifiable Information - PII) ซึ่งมีความครบถ้วนและครอบคลุมหลายมิติ สามารถนำไปใช้ระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นการระบุได้โดยตรงจากข้อมูลนั้น หรือระบุได้ทางอ้อม เมื่อนำไปประกอบรวมกับข้อมูลอื่นๆ ในการหลอกลวงเหยื่อ การที่มิจฉาชีพได้ชุดข้อมูลเหล่านี้ไป ก็เหมือนมีโปรไฟล์จำลองในการหลอกลวงเหยื่อ สามารถออกแบบวิธีหลอกลวงที่เจาะจงและน่าเชื่อถือ จนเหยื่อหลายคนหลงเชื่อได้ง่ายขึ้น
สิ่งที่ต้องระวังนับจากนี้ คือ แม้มิจฉาชีพจะยังไม่สามารถเข้าไปขายหุ้นหรือโอนเงินออกจากบัญชีได้โดยตรง เพราะการซื้อขายหลักทรัพย์จะส่งคำสั่งซื้อผ่านระบบที่เรียกว่า Streaming เป็นหลัก แต่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเหยื่อได้แนบเนียนยิ่งขึ้น โดยสามารถก่อเหตุได้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. การหลอกลวงทางโทรศัพท์ เนื่องจากมิจฉาชีพมีข้อมูลเชิงลึก จึงสามารถสร้างสตอรี่ที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อได้ง่ายกว่าการสุ่มโทรทั่วไป เช่น อ้างเป็นเจ้าหน้าที่โบรกเกอร์หรือธนาคาร เพราะเมื่อมิจฉาชีพรู้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และชื่อธนาคารพร้อมเลขบัญชีของเหยื่อ จึงสามารถโทรมาแจ้งว่า "บัญชีของคุณ [ชื่อ-นามสกุล] หมายเลขบัญชี [เลขบัญชี] มีความผิดปกติ" เพื่อสร้างความตื่นตระหนก และหลอกให้เหยื่อโอนเงินหรือบอกรหัส OTP
นอกจากนี้ ยังสามารถแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ปปง. กรมสรรพากร โดยใช้เลขบัตรประชาชนและที่อยู่ เพื่อข่มขู่ว่าบัญชีธนาคารหรือบัญชีหุ้นของเหยื่อพัวพันกับการฟอกเงิน สร้างความกดดัน ข่มขู่ว่าจะออกหมายจับ ดำเนินคดี หรือยึดทรัพย์หากไม่ให้ความร่วมมือ ก่อนที่จะขอตรวจสอบเงินหรือทรัพย์สิน โดยการให้โอนเงินไปยังบัญชีม้า หรือ ถอนเงินสดส่งให้ โดยส่งคนขับรถมารับถุงเงินถึงหน้าบ้านเพื่อเลี่ยงระบบอายัดบัญชี
อีกด้านหนึ่ง ข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถสร้างสตอรี่หว่านล้อมให้เหยื่อหลอกลงทุนโดยแอบอ้างว่ามาจาก TSD ธนาคาร หรือโบรกเกอร์ เพราะเคยมีกรณีที่มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเพจ TSD ปลอม หลอกให้ประชาชนลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมที่มิจฉาชีพทำขึ้นมา แล้วถอนเงินออกมาไม่ได้ สุดท้ายต้องสูญเงินจำนวนมาก
2. การส่งลิงก์ปลอมผ่าน SMS ไลน์ หรืออีเมล เนื่องจากมิจฉาชีพมีทั้ง เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล สามารถส่งข้อความที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงบุคคล เช่น ส่งอีเมลปลอม โดยทำหน้าตาให้เหมือนอีเมลจาก TSD ธนาคาร หรือโบรกเกอร์ โดยระบุชื่อจริงของเหยื่อในอีเมลเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ หรือการส่ง SMS ระบุชื่อผู้ส่งจาก TSD ธนาคาร หรือโบรกเกอร์ พร้อมกับแนบลิงก์ หลอกให้คลิกลิงก์เพื่อ "ยืนยันตัวตนใหม่" "เปลี่ยนรหัสผ่านฉุกเฉิน" หรือ "ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัย" หากเหยื่อหลงคลิกและกรอกข้อมูล มิจฉาชีพก็จะได้รหัสผ่าน (Password) ของจริง หรือเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ
3. การสุ่มเดารหัสผ่าน โดยข้อมูล วันเดือนปีเกิด และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักนำมาตั้งเป็นรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสผ่านส่วนตัว (PIN) 6 หลัก สำหรับเข้าแอปพลิเคชันทางการเงิน มิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปทดลองเข้าสู่ระบบของธนาคารหรือแอปพลิเคชันเทรดหุ้น ซึ่งทาง TSD แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีออนไลน์เป็นประจำ และหลีกเลี่ยงการใช้รหัสเดียวกันกับหลายบริการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ
4. การสวมรอยตัวตน แม้การเปิดบัญชีม้าในปัจจุบันไม่สามารถทำได้ เพราะจะต้องสแกนใบหน้า แต่มิจฉาชีพอาจนำข้อมูลทั้งหมด เช่น ชื่อ วันเกิด เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ ไปใช้แอบอ้างสมัครบริการออนไลน์อื่นๆ ที่ระบบยืนยันตัวตนไม่รัดกุมมากนัก หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อหลอกลวงคนใกล้ชิดของเหยื่ออีกทอดหนึ่ง
โดยสรุปก็คือ แม้จะไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ได้ เพราะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์ม Streaming ซึ่งการเข้าสู่ระบบมีความรัดกุมกว่า แต่ข้อมูลที่รั่วไหลเหล่านี้ กลุ่มมิจฉาชีพสามารถนำไปต่อยอดหลอกล่อให้เหยื่อเป็นผู้กระทำเอง เช่น หลอกให้โอนเงิน หลอกให้บอก OTP หรือหลอกให้กรอกรหัสผ่าน
สิ่งสำคัญที่สุดคือ การมีสติ หากมีใครติดต่อมาโดยรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างละเอียด อย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง ห้ามให้รหัสผ่านหรือ OTP เด็ดขาด และให้วางสายเพื่อติดต่อกลับไปยังเบอร์ทางการของ TSD โทร. 0-2009-9999 ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ด้วยตนเอง