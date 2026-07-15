ไทยช่วยโกงข้าวแกงผี 40 บาทเปิดช่องทุจริต หมอวรงค์เตือนศุภจีเดินหน้ามีปัญหาแน่

หมอวรงค์บอกศุภจี ดีแล้วที่ระงับโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย 40 บาท ชี้เปิดช่องทุจริตชัดเจน ควบคุมกลไกยาก แต่ละร้านเลือกใช้วัตถุดิบต่างกัน หนำซ้ำไม่มีร้านไหนบอกต้นทุนที่แท้จริง อุดหนุนหว่านให้แบบไม่มีหลัก หวั่นมีปัญหาทั้งการทุจริต ร้านข้าวแกงผี มีปัญหาถึงตัวศุภจีเอง
วันนี้ (15 ก.ค. 2569) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดเปิดจำหน่ายข้าวแกงราคาจานละ 40 บาท ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ที่พับแผนไปก่อนหน้านี้ ในหัวข้อ "จากไทยรักดีข้าวแกง 10 บาท ถึงไทยช่วยไทยข้าวแกง 40 บาท" ความว่า "ในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ในการทำข้าวแกง 10 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชน เมื่อผมได้ฟังแนวคิดของคุณศุภจี ที่จะทำข้าวแกงไทยช่วยไทย ราคา 40 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ด้วยหลักคิดในการช่วยเหลือประชาชน ผมมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเมื่อพูดถึงข้าวแกงแล้ว การควบคุมกลไกทุกอย่าง มันเป็นการควบคุมที่ยาก ทั้งการจัดซื้อวัตถุดิบ คุณภาพการใส่วัตถุดิบที่ปรุงอาหาร และการกำหนดราคาขาย
ยิ่งแนวคิดของคุณศุภจีจะเป็นการช่วยเหลือการจัดซื้อวัตถุดิบ ต้องบอกตรงๆ ว่ายาก เพราะแต่ละร้านเลือกใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกัน ต้นทุนแต่ละร้านก็ต่างกันมาก การที่กระทรวงพาณิชย์จะให้ความช่วยเหลือก็ย่อมแตกต่างกันเช่นกัน
ผมเชื่อว่าการกำหนดเป็นตัวเลขตายตัว เช่น 3,000 บาท 5,000 บาท หรือแม้แต่ 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าวัตถุดิบ มันจึงไม่ง่ายเลย เพราะไม่มีร้านไหนหรอกที่จะบอกต้นทุนที่แท้จริงให้แก่กระทรวงพาณิชย์
ยิ่งมาให้กำหนดราคาขาย 40 บาททั่วประเทศก็ยิ่งยาก เพราะแต่ละร้านก็ขายราคาไม่เท่ากันอยู่แล้ว บางร้านอาจจะขาย 2 อย่าง 45 บาท บางร้านอาจจะขาย 50 บาท หรือว่าอาจจะขาย 60 บาท แต่มากำหนดที่ 40 บาทจำนวน 100,000 ร้านค้าทั่วประเทศ มันจึงแทบเป็นไปไม่ได้
ที่สำคัญ กระทรวงพาณิชย์ก็คงไม่สามารถส่งคนเข้าไปตรวจสอบการซื้อวัตถุดิบของร้านที่ขายข้าวแกงได้ เงินที่ให้ไปจึงกลายเป็นเหมือนหว่านให้แบบไม่มีหลัก สุดท้ายจะไม่ได้ประโยชน์ใดๆ เลย
ผมคิดว่าการที่คุณศุภจีตัดสินใจระงับโครงการนั้น ถูกต้องแล้วครับ เพราะถ้าเดินหน้าต่อไป จะมีปัญหาทั้งเรื่องการทุจริต ร้านข้าวแกงผี และจะไม่สามารถขาย 40 บาทเท่ากันทั้งประเทศได้ ซึ่งจะมีปัญหาถึงตัวคุณศุภจีเอง"