ต้านทัวร์ไม่ไหว! เพจ “เชียงราย” โพสต์ขอโทษแล้ว ปมแซะแรงด้อยค่าคนพะเยา คดีแอร์สาวหิ้วเฮโรอีน

เพจ “เชียงราย” โพสต์ขอโทษพี่น้องชาวพะเยาอย่างเป็นทางการ หลังเกิดดรามาโพสต์ข้อความส่อเสียดและด้อยค่าจากคดีแอร์สาวลักลอบขนยาเข้าออสเตรเลีย งานนี้แอดมินยันชัดไม่ใช่เพจของหน่วยงานรัฐ
จากกรณีเพจชื่อว่า “เชียงราย” ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีคดีแอร์สาวชาวพะเยาหิ้วกระเป๋าเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย โดยกระแหนะกระแหนส่อเสียด-ด้อยค่าคนพะเยา จนถูกวิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์
ล่าสุดวันนี้ (6 ก.ค.) เพจ “เชียงราย” ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงประเด็นดรามาดังกล่าว ระบุว่า "จากกรณีที่เพจเชียงรายได้เผยแพร่ข้อความซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจและกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ทางเพจขออภัยเป็นอย่างสูงต่อทุกท่านที่ได้รับผลกระทบ
ทางเพจน้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมจะเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก
ทั้งนี้ เพจเชียงรายเป็นเพจที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลทั่วไป มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นช่องทางสื่อสารของหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐแต่อย่างใด
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอย่างสูง"