สงครามส่งศพ! "ซอง ดูฮี" แตกหัก "ปอนด์" ดรามาสงครามส่งศพ ลามท้าห้ามเหยียบศรีสะเกษ ล่าสุดงัดคลิปกางไทม์ไลน์สู้

วงการกู้ภัยระอุ ท่ามกลางข้อพิพาทดุเดือดระหว่างสองอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง "ซอง ดูฮี" และ "ปอนด์ จักรกฤษณ์" ในประเด็นการละทิ้งขบวนเคลื่อนย้ายสรีระสังขารพระธุดงค์จนเกิดการตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียถึงขั้นท้าทายห้ามเข้าจังหวัดศรีสะเกษ
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมออนไลน์ต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด สำหรับข้อพิพาทดุเดือดระหว่างสองอินฟลูเอนเซอร์และอาสากู้ภัยชื่อดัง "ซอง ดูฮี" และ "ปอนด์ จักรกฤษณ์" ที่สาดโคลนใส่กันผ่านโซเชียลมีเดียในประเด็นการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต จนบานปลายกลายเป็นสงครามน้ำลายขั้นแตกหัก ถึงขั้นท้าแฉเบื้องหลังและประกาศห้ามเข้าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
จุดเริ่มต้นของมหากาพย์ดรามาครั้งนี้สืบเนื่องจากภารกิจเคลื่อนย้ายสรีระสังขารพระธุดงค์ที่มรณภาพจากอุบัติเหตุเยาวชนวัย 11 ขวบขับรถกระบะพุ่งชน โดย "ซอง ดูฮี" ได้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเชิงตำหนิไปยังทีมงานของ "ปอนด์ จักรกฤษณ์" ระบุว่าอีกฝ่ายมีพฤติกรรมคล้ายทิ้งภารกิจและหลุดออกจากขบวนระหว่างการเดินทาง พร้อมจี้ให้ออกมาชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในเวลาต่อมา "ปอนด์ จักรกฤษณ์" ได้ออกมาชี้แจงโต้กลับอย่างดุเดือด โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการละทิ้งหน้าที่อย่างสิ้นเชิง พร้อมระบุข้อเท็จจริงว่าในระหว่างที่กำลังขับรถตามขบวนตนได้รับ "คำสั่งด่วนให้หยุดรถ" จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถขับตามขบวนได้ทัน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้สั่งการหน้างานทุกประการ
สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างโพสต์ข้อความเสียดสีและตอบโต้กันไปมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่ง "ซอง ดูฮี" ตัดสินใจลบข้อความดรามาและเอกสารที่เกี่ยวข้องออกจากระบบทั้งหมด ทำให้ทางด้าน "ปอนด์ จักรกฤษณ์" โพสต์ข้อความทิ้งท้ายเชิงท้าทายว่า "มึงเอาสักแผลเถอะ เดี๋ยวปิดให้ทีละแผลเลย และที่สำคัญที่ไม่ตอบ เพราะมันไม่ได้อยู่ในสายตา โพสต์แล้วลบ โพสต์แล้วลบ ก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบอันไหน"
คล้อยหลังเพียงไม่นาน "ซอง ดูฮี" ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ว่า "พี่ปอนด์ครับ ผมขอโทษครับ" คล้ายจะเป็นการยุติข้อพิพาท ทว่าเรื่องราวกลับพลิกผัน เมื่อมีรายงานพบว่า "ซอง ดูฮี" ได้ไลฟ์สดท้าทายอีกฝ่าย พร้อมประกาศกร้าวไม่ให้ "ปอนด์ จักรกฤษณ์" เดินทางผ่านมายังพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ล่าสุดทางฝั่งปอนด์ได้โพสต์ข้อความสวนกลับคำท้าทายดังกล่าวอย่างไม่เกรงกลัว โดยระบุว่า "ว้ายยย ผมจะเข้าศรีสะเกษไม่ได้ วันที่ 9 นี้ผมจะไปศรีสะเกษครับ อยากรู้เหมือนกันทำไมเข้าไม่ได้"
ปัจจุบันความขัดแย้งระหว่างคนดังวงการกู้ภัยทั้งสองยังคงไม่มีทีท่าว่าจะยุติ โดยหน้าเพจเฟซบุ๊กของทั้งคู่ยังคงมีการโพสต์ข้อความตอบโต้กันอย่างดุเดือด ซึ่งสังคมออนไลน์ยังคงต้องจับตาดูต่อไปว่าบทสรุปของ "ดรามาสงครามส่งศพ" ครั้งนี้จะลงเอยในทิศทางใด
นอกจากนี้ ในวันนี้ (6 ก.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "ซอง ดูฮี" ยังได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นการกางไทม์ไลน์ชี้แจงเบื้องหลังภารกิจเคลื่อนย้ายสรีระสังขารพระธุดงค์จากโรงพยาบาลมุกดาหารไปยังวัดในอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยืนยันการปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ใจท่ามกลางกระแสดรามา โดยเผยให้เห็นขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนรับศพร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น การเผชิญและแก้ไขปัญหาความสับสนเรื่องการประสานงานหน้างาน ไปจนถึงการจัดขบวนรถนำส่งภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งทีมงานได้ขับรถตามขบวนอย่างเป็นระบบและแวะพักตามจุดที่กำหนด จนกระทั่งสามารถนำส่งสรีระสังขารทั้งหมดถึงจุดหมายปลายทางเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาได้สำเร็จลุล่วงอย่างสมเกียรติด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน