ไอ.ซี.ซี.น้อมถวายสักการะพระศพและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระรูป “พระองค์ภา” ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนพนักงาน เข้าถวายสักการะพระศพและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอน้อมนำพระปณิธานอันทรงคุณค่าเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมุ่งมั่นสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมสืบไป