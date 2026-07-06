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NIA Academy สำเร็จ! ปั้น 60 SME ต้นแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรมโตยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ประกาศความสำเร็จหลักสูตร SME to IBE ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการพร้อมยกระดับธุรกิจ SMEs ไทยสู่การเป็น ธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-Based Enterprise: IBE) ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจยุคใหม่ หลักสูตรในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Playground for Green" ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 393 ราย ก่อนคัดเลือกเหลือ 60 ธุรกิจศักยภาพ เข้าสู่กิจกรรม Play to Grow ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มุ่งพัฒนาแนวคิดธุรกิจผ่านการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาแบรนด์ การสื่อสาร การวางกลยุทธ์ธุรกิจ และแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “การสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเพียงเงินทุน แต่ต้องมีองค์ความรู้ มุมมองใหม่ เครือข่ายพันธมิตร และความสามารถในการสร้างตลาดควบคู่กัน เพราะสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญของความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ผู้ประกอบการจึงต้องพร้อมเรียนรู้ เปิดรับการเปลี่ยนแปลง และกล้าคว้าโอกาสเมื่อมาถึง แม้ว่าธุรกิจเดิมจะมีความมั่นคงแล้ว นวัตกรรมสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดธุรกิจเดิม สร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ให้ตอบโจทย์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

“หลักสูตร SME to IBE จึงมุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-Based Enterprise: IBE) ภายใต้แนวคิด "Playground for Green" ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนานวัตกรรม กลยุทธ์ธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมสะท้อนความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ และการสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับศักยภาพของ SMEs ไทย นอกจากนี้ หลักสูตรยังเปิดโอกาสต่อยอดธุรกิจผ่านกิจกรรม Playbook in Action, Business Matching และ Showcase เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานพันธมิตร พร้อมเชื่อมโยงสู่โอกาสด้านการลงทุน การเข้าถึงแหล่งทุน และการขยายตลาดในอนาคต ความสำเร็จของหลักสูตรครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ LINE for Business, AJ E-Commerce, SME D Bank, ISMED และ TED Fund ที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจบนฐานนวัตกรรมให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

“NIA Academy เชื่อมั่นว่าหลักสูตร SME to IBE จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการไทยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยให้แข็งแกร่งในอนาคต”













NIA Academy สำเร็จ! ปั้น 60 SME ต้นแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรมโตยั่งยืน
NIA Academy สำเร็จ! ปั้น 60 SME ต้นแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรมโตยั่งยืน
NIA Academy สำเร็จ! ปั้น 60 SME ต้นแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรมโตยั่งยืน
NIA Academy สำเร็จ! ปั้น 60 SME ต้นแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรมโตยั่งยืน
NIA Academy สำเร็จ! ปั้น 60 SME ต้นแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรมโตยั่งยืน
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