NIA Academy สำเร็จ! ปั้น 60 SME ต้นแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรมโตยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ประกาศความสำเร็จหลักสูตร SME to IBE ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการพร้อมยกระดับธุรกิจ SMEs ไทยสู่การเป็น ธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-Based Enterprise: IBE) ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจยุคใหม่ หลักสูตรในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Playground for Green" ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์จำนวน 393 ราย ก่อนคัดเลือกเหลือ 60 ธุรกิจศักยภาพ เข้าสู่กิจกรรม Play to Grow ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มุ่งพัฒนาแนวคิดธุรกิจผ่านการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาแบรนด์ การสื่อสาร การวางกลยุทธ์ธุรกิจ และแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “การสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเพียงเงินทุน แต่ต้องมีองค์ความรู้ มุมมองใหม่ เครือข่ายพันธมิตร และความสามารถในการสร้างตลาดควบคู่กัน เพราะสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญของความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ผู้ประกอบการจึงต้องพร้อมเรียนรู้ เปิดรับการเปลี่ยนแปลง และกล้าคว้าโอกาสเมื่อมาถึง แม้ว่าธุรกิจเดิมจะมีความมั่นคงแล้ว นวัตกรรมสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดธุรกิจเดิม สร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ให้ตอบโจทย์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
“หลักสูตร SME to IBE จึงมุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-Based Enterprise: IBE) ภายใต้แนวคิด "Playground for Green" ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนานวัตกรรม กลยุทธ์ธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมสะท้อนความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ และการสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับศักยภาพของ SMEs ไทย นอกจากนี้ หลักสูตรยังเปิดโอกาสต่อยอดธุรกิจผ่านกิจกรรม Playbook in Action, Business Matching และ Showcase เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานพันธมิตร พร้อมเชื่อมโยงสู่โอกาสด้านการลงทุน การเข้าถึงแหล่งทุน และการขยายตลาดในอนาคต ความสำเร็จของหลักสูตรครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ LINE for Business, AJ E-Commerce, SME D Bank, ISMED และ TED Fund ที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจบนฐานนวัตกรรมให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
“NIA Academy เชื่อมั่นว่าหลักสูตร SME to IBE จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการไทยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยให้แข็งแกร่งในอนาคต”