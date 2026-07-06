ทนายดังไขข้อกฎหมาย “ของตกจากบ้านใส่รถจอดหน้าบ้าน” เจ้าของบ้านอาจต้องรับผิด

ถกสนั่น หลัง “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” อธิบายข้อกฎหมายกรณีสิ่งของตกหล่นจากบ้านใส่รถที่จอดอยู่หน้าบ้าน ระบุว่า เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยอาจต้องรับผิดชอบความเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 436 แม้รถจะจอดอยู่หน้าบ้าน ทำให้ชาวเน็ตแห่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงขอบเขตความรับผิดและสิทธิของผู้เสียหายอย่างคึกคัก
วันนี้ (6 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊กของ ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้เผยแพร่ข้อความให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกรณี “ของตกหล่นจากบ้านโดนรถที่จอดหน้าบ้าน” โดยระบุว่า ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 436 บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนมีหน้าที่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น หากสิ่งของตกหล่นจากตัวบ้านหรือมีการทิ้งสิ่งของลงมาในที่ที่ไม่ควร จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อความดังกล่าวระบุว่า แม้รถจะจอดอยู่บริเวณหน้าบ้าน แต่หากความเสียหายเกิดจากสิ่งของที่ตกหล่นจากตัวบ้าน ผู้ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยในบ้านอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
ภายหลังโพสต์เผยแพร่ออกไปมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายคนตั้งคำถามถึงกรณีที่รถไปจอดหน้าบ้านผู้อื่นด้วยความสมัครใจ ว่าจะมีผลต่อการพิจารณาความรับผิดหรือไม่
ความคิดเห็นจากชาวเน็ต บางรายมองว่า การจอดรถในที่ที่กฎหมายอนุญาต แม้จะอยู่หน้าบ้านผู้อื่น ก็ไม่ควรทำให้ผู้เสียหายหมดสิทธิได้รับการชดใช้ หากต้นเหตุเกิดจากสิ่งของที่ตกจากบ้าน ขณะที่อีกส่วนตั้งข้อสังเกตว่า หากรถจอดกีดขวางหรือจอดในจุดที่ไม่เหมาะสม ศาลอาจพิจารณาว่าผู้เสียหายมีส่วนประมาทร่วม ซึ่งอาจมีผลต่อการกำหนดค่าสินไหม
หรือมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า “อย่ามองว่าเป็นรถจอดหน้าบ้าน แต่ให้มองว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากสิ่งของที่ตกจากอาคาร ใครเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายก็ต้องรับผิด” ขณะที่บางคนสะท้อนปัญหาในชีวิตจริงว่า รถที่มาจอดหน้าบ้านทำให้ตัดหญ้า เข้า-ออก หรือใช้พื้นที่หน้าบ้านได้ลำบาก จึงมองว่าควรแยกประเด็นเรื่องการจอดรถกับเรื่องความรับผิดทางกฎหมายออกจากกัน
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์ โดยหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า การพิจารณาความรับผิดในแต่ละคดีต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี เช่น จุดที่รถจอด ความชอบด้วยกฎหมายของการจอดรถ รวมถึงพฤติการณ์ของทั้งสองฝ่าย ก่อนศาลจะวินิจฉัยความรับผิดและค่าเสียหายที่เหมาะสม