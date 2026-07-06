อายุน้อยร้อยล้านคนต่อไป! CEO วัย 15 ผุดไอเดียธุรกิจสุดปัง "Sleepy Bag" กระเป๋าหมอนนุ่มฟู

กลายเป็นกระแสไวรัลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับวงการคนทำธุรกิจ เมื่อ 'fuyutin' ครีเอเตอร์วัย 15 ปี ออกมาอัปเดตความสำเร็จในฐานะซีอีโอผ่านแบรนด์กระเป๋า 'Sleepy Bag' ที่เกิดจากการนำอินไซต์ความเหนื่อยล้าของผู้โดยสารรถไฟฟ้ามาต่อยอดเป็นสินค้าแฟชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง งานนี้ชาวเน็ตต่างยกนิ้วให้วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลเกินวัย พร้อมขุดประวัติความเก่งที่ไม่ฟลุ๊ก เพราะเด็กหนุ่มคนนี้เคยกวาดเงินรางวัลหลักแสนจากการทำหนังสั้นมาแล้วตั้งแต่อายุ 14 ปี
วันนี้ (6 ก.ค.) สมาชิก TikTok "fuyutin (fuyu_tin)" ซึ่งเป็นครีเอเตอร์วัย 15 ปี ได้ออกมาโพสต์คลิปอัปเดตเส้นทางการสร้างแบรนด์ธุรกิจของตนเอง โดยจุดเริ่มต้นของธุรกิจเกิดจากการสังเกตสิ่งรอบตัว ซีอีโอวัย 15 ปีผู้นี้ เล่าว่าระหว่างทางไปเรียน เขาเห็นภาพชินตาของผู้คนบนรถไฟฟ้าที่มักจะนำกระเป๋าแข็งๆ มาหนุนนอนด้วยความอ่อนล้า จึงเกิดเป็นคำถามว่า "จะดีกว่าไหม ถ้ากระเป๋าใบนั้นนุ่มพอที่จะใช้เป็นหมอนได้จริงๆ?" และนั่นคือจุดกำเนิดของ "Sleepy Bag" กระเป๋าทรง Puffer
ด้านชาวเน็ตแห่ชื่นชมความกล้าคิดกล้าทำในวัย 15 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ย้อนกลับไปเมื่ออายุ 14 ปี เขาเคยโชว์ฝีมือคว้าเงินรางวัลหลักแสนแรกในชีวิตจากการประกวดหนังสั้นมาแล้ว การกล้าลองผิดลองถูกตั้งแต่วันนั้น หล่อหลอมให้เขามีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าต้องการเป็นนักธุรกิจอายุน้อยที่สร้างความภูมิใจและดูแลครอบครัวได้
@fuyu_tin อัพเดทแบรนด์กระเป๋าของเด็ก 15 ♬ original sound - fuyutin