เพจดังชี้ “สกุชชี่” กับโฟมขยะทุนจีน วัสดุเดียวกัน เตือนเลิกฮิตเมื่อไหร่ อาจลงเอยกองขยะ รีไซเคิลไม่ได้

"ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป” ชวนสังคมหันมาสนใจปัญหาขยะโฟมโพลียูรีเทน ย้ำว่า “สกุชชี่” ของเล่นยอดฮิตและโฟมจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน แม้ลักษณะภายนอกต่างกัน แต่มีจุดร่วมสำคัญคือรีไซเคิลได้ยาก สะสมเป็นขยะระยะยาว พร้อมตั้งคำถามถึงบทบาทผู้ผลิตและเรียกร้องให้ผลักดันกฎหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
วันนี้ (6 ก.ค.) กำลังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ หลังเพจ “ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป” โพสต์ข้อความอธิบายปัญหาขยะโฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane: PU) โดยเชื่อมโยงเหตุการณ์ขยะโฟมจากการคัดแยกขยะของทุนจีนในพื้นที่บ่อวิน กับกระแสความนิยมของ “สกุชชี่” ของเล่นบีบคลายเครียดที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน
ทางเพจระบุว่า แม้โฟมจากตู้เย็นและสกุชชี่จะมีความแข็งและความนุ่มต่างกัน แต่แท้จริงแล้วผลิตจากวัสดุชนิดเดียวกัน คือ โพลียูรีเทน (PU) ซึ่งแตกต่างกันเพียงโครงสร้างระดับโมเลกุล
พร้อมอธิบายว่า วัสดุชนิดนี้เป็นพลาสติกประเภท เทอร์โมเซต (Thermoset Plastic) ที่เมื่อขึ้นรูปแล้วไม่สามารถนำกลับมาหลอมและรีไซเคิลใหม่ได้เหมือนพลาสติกทั่วไป อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา ทำให้การขนส่งไปเผาเพื่อผลิตพลังงานไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้สุดท้ายต้องกลายเป็นขยะที่สะสมในระบบกำจัดของเสีย
นอกจากนี้ เพจยังสะท้อนปัญหาการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ โดยระบุว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาการเป็นพื้นที่คัดแยกขยะจากทุนต่างชาติ ซึ่งวัสดุที่มีมูลค่าจะถูกส่งกลับไปสร้างกำไร ขณะที่ของเสียและมลพิษตกค้างอยู่ในประเทศไทย
เจ้าของโพสต์ยังตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเลือกใช้วัสดุที่ต้นทุนต่ำแต่รีไซเคิลได้ยาก จึงผลักภาระการจัดการของเสียไปยังปลายทาง
สำหรับกระแสความนิยมของสกุชชี่ เพจมองว่าเมื่อกระแสหมดลง ของเล่นเหล่านี้ก็อาจกลายเป็นขยะจำนวนมากเช่นเดียวกัน พร้อมย้ำว่าแม้ปัจจุบันจะมีวัสดุทดแทน เช่น PU จากพืช, TPU ที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงโฟมทางเลือกชนิดอื่น แต่ยังมีต้นทุนการผลิตที่สูง ทำให้ยังไม่แพร่หลาย
ท้ายที่สุด เพจระบุว่า การแก้ไขปัญหาขยะไม่ควรหยุดอยู่ที่การสร้างความตระหนักรู้เพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องแก้ไขในระดับโครงสร้างและนโยบาย พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนการผลักดัน กฎหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) เพื่อให้เกิดการจัดการขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในอนาคต.