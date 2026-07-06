ไม่สนเส้นใหญ่! "กัน จอมพลัง" งัดคลิปมัดตัวนักการเมืองอ้างทีมงานนายกฯ บุกคอนโดปล้นหลักฐานนักข่าว ประกาศเดินหน้าชนทวงความยุติธรรมถึงที่สุด

"กัน จอมพลัง" ออกโรงปกป้องสื่อมวลชน! แฉพฤติกรรมอุกอาจของนักการเมืองอ้างเป็นคณะทำงานนายกรัฐมนตรี ยกพวกบุกคุกคามนักข่าวถึงคอนโดมิเนียม ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและชิงหลักฐานวงจรปิดเพื่อปิดปาก หลังไม่พอใจที่ถูกตรวจสอบประวัติ ล่าสุดเปิดคลิปหลักฐานมัดตัวชัดเจน ประกาศจุดยืน "ไม่รับเคลียร์" แม้ถูกผู้ใหญ่สายตรงโทรมากดดัน พร้อมพาสื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อทวงความยุติธรรม
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. "กัน จอมพลัง" อินฟลูเอนเซอร์ นักธุรกิจ และนักเคลื่อนไหวทางสังคมชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความ เมื่อนักข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบประวัติของนักการเมืองรายหนึ่งที่อ้างตัวเป็นคณะทำงานนายกรัฐมนตรี สร้างความไม่พอใจจนอีกฝ่ายบุกมาเผชิญหน้าถึงคอนโดมิเนียม และเมื่อนักข่าวพยายามคัดลอกภาพวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานป้องกันตัว นักการเมืองรายนี้กลับพาพรรคพวกบุกทำร้ายร่างกายบุคคลในห้องควบคุม พร้อมชิงแฟลชไดรฟ์ที่บันทึกภาพหลักฐานหลบหนีไป
ทั้งนี้ ด้วยอิทธิพลทางการเมืองและภาพลักษณ์ที่สนิทสนมกับผู้ใหญ่ระดับสูงหลายท่าน ทำให้นักข่าวเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม จึงตัดสินใจเตรียมเข้าพบกับตนเองเพื่อร้องขอความช่วยเหลือและตีแผ่ความจริงให้สังคมรับทราบ
ล่าสุด วันนี้ (6 ก.ค.) "กัน จอมพลัง" ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้ระบุข้อความว่า พอผมรับเคสนักข่าวถูก นักการเมือง พาพวกไปหาบนคอนโดทำร้ายคนในห้อง มีนักการเมืองคนอื่นต่อสายหาผมหลายคน เพราะนักการเมืองที่ก่อเหตุขอให้พวกเค้าคุยกับผม สรุปผมไม่รับเคลียร์
อ้างพรรค อ้างชื่อนักการเมืองเต็มไปหมด และ เคสนี่คือเคสที่คนต่อสายมาหาผมเยอะที่สุด ไม่รู้ ว่าใหญ่มาจากไหน เห็นภาพถ่ายรูปคู่กับคนใหญ่คนโตเยอะแยะมากมาย บอกไว้ให้เลยนะ สิ่งที่ผมโคตรไม่ชอบเลย คือการจะเอาผู้ใหญ่มากดผมให้ยอม ยิ่งทําแบบนี้ ผมยิ่งไม่ยอม แล้วไอ้คําว่าใส่ซองแล้วแยกย้ายคืออะไรวะ
ต่อมา เจ้าตัวได้ไลฟ์สดถึงประเด็ดดังกล่าว โดยเหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการแอบอ้างตำแหน่งคณะทำงานนายกรัฐมนตรีของนักการเมืองรายหนึ่ง ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การยกพวกบุกคุกคามผู้สื่อข่าวถึงคอนโดมิเนียม สถานการณ์ได้บานปลายเมื่อกลุ่มผู้ก่อเหตุบุกรุกเข้าไปในห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) ก่อเหตุทำร้ายร่างกายบุคคลในพื้นที่ และกระทำการอุกอาจด้วยการขโมยแฟลชไดร์ฟหลักฐานของผู้สื่อข่าวไป นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมสวมใส่เครื่องหมายราชการโดยไม่ทราบสิทธิ์ที่แน่ชัด รวมถึงการแสดงอำนาจที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการกว่า 600 คน
ต่อกรณีดังกล่าว กัน จอมพลัง ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยนำคลิปวิดีโอหลักฐานที่บันทึกพฤติกรรมการทำร้ายร่างกายและขโมยทรัพย์สินอย่างชัดเจนมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน พร้อมประกาศจุดยืนเด็ดขาดในการดำเนินคดีตามกฎหมายและปฏิเสธการเจรจาประนีประนอมจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่พยายามติดต่อเข้ามาแทรกแซงในทุกช่องทาง โดยได้นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก ทวงถามความยุติธรรม และปกป้องสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวรวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างถึงที่สุด