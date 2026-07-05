ลูกค้าหัวร้อน ด่ากราดพนักงานหยาบคาย เพียงแค่กดบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลฯ หลังผู้ใช้ TikTok แชร์คลิปเหตุการณ์ลูกค้าชายหญิงคู่หนึ่งบุกยืนด่าทอพนักงานร้านสะดวกซื้อด้วยถ้อยคำหยาบคาย เหตุฉุนเฉียวที่พนักงานไม่ยอมยิงบาร์โค้ดจองบัตรคอนเสิร์ตให้ทันเวลา อ้างทำสูญเงินแสน-สาขาอื่นได้กันหมด ท้าให้ฟ้องเพราะเงินเยอะ ด้านชาวเน็ตแห่เซฟพนักงาน เผยตัวจริงเป็นแค่พวกกดบัตรไปอัปราคา หากินบนความลำบากคนอื่น
วันนี้ (5 ก.ค. 2569) บนโซเชียลฯ แชร์วิดีโอคลิป ซึ่งมีต้นทางจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งที่ชื่อว่า namebyyourss กรณีที่ลูกค้าร้านสะดวกซื้อรายหนึ่งต่อว่าพนักงานด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเพียงเพราะกดบัตรคอนเสิร์ตให้ไม่ได้ ในคลิปจะเห็นว่ามีลูกค้าชาย 1 คน หญิง 1 คน ต่อว่าพนักงานทำนองว่า ทำไมไม่ยิงบาร์โค้ดเพื่อจองบัตรคอนเสิร์ตไปเลย เหลือเวลาอีก 20 วินาทีไม่ยอมยิงบาร์โค้ด กลับบอกว่าไม่ได้ ตนเสียหายเป็นแสนบาท แค่สาขานี้สาขาเดียว
"สาขาอื่นได้บัตรคอนเสิร์ตเต็มไปหมด แต่พวกน้อง (พนักงาน) ทำอะไรไม่ได้ มันไม่พยายามแล้วมาบอกว่ามันไม่ได้ เริ่มต้นมันก็ไม่ได้เลย จะร้องให้หมดเลยไอ้พวกพนักงานที่บอกว่าไม่ได้ แล้วก็บอกอยู่ว่าขายทั้งประเทศ แล้วบอกว่าจะมากดให้พี่ พูดลอยๆ พูดทำไมวะ อันนี้คือใจดีมากแล้วนะ พูดแบบเหมือนพูดลอยๆ พูดแบบ พูดทำเหี้...อะไรก็ไม่รู้ ก็เนี่ยด่าแม่...อยู่อย่างนี้ไอ้เหี้... ถ้ากูมีปัญหานะไอ้สัต... เดียวกูจัดให้ กูไม่ใช่คนไม่เอาคนหรอกไอ้เหี้... กูไม่สนใจหรอกไอ้สาขาเหี้...ๆ สาขาเดียว" เสียงในคลิประบุ
ลูกค้ารายนี้กล่าวว่า สาขาอื่นบิลเด้งๆ เต็มไปหมด คนอื่นกดบัตรคอนเสิร์ตกันได้ แต่พนักงานทั้งสองคนกดไม่ได้ ตนไม่สนใจหรอก และไม่โทษด้วยถ้ากดไม่ได้ถ้าพยายามแล้ว แต่นี่ไม่พยายาม พร้อมท้าให้ฟ้องดำเนินคดีเลย ตนมีเงินเยอะเลย
เจ้าของคลิปกล่าวว่า "พวกคนกดบัตรไปขายอัป แล้วมาถามว่านี่เกี่ยวไรเสียหายอะไร กูเป็นลูกค้าที่ซื้อเพราะอยากไปจริงๆ ค่ะ ไม่ใช่ไอพวกหากินบนความลำบากคนอื่น" โดยมีชาวเน็ตให้กำลังใจพนักงานจำนวนมาก
@namebyyourss พวกกดคนบัตรไปขายอัพ แล้วมาถามว่านี่เกี่ยวไรเสียหายอะไร กูเป็นลูกค้าที่ซื้อเพราะอยากไปจริงๆค่ะ ไม่ใช่ไอพวกหากินบนความลำบากคนอื่น #กดบัตรคอน #กดบัตรคอนเสิร์ต #allticket #เซเว่น ♬ original sound - Babe’Pluto