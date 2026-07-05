นิด้าโพลเผยคะแนนนิยมไตรมาส 2/69 “ณัฐพงษ์-พรรคประชาชน” นำโด่ง ทิ้งห่าง “อนุทิน-ภูมิใจไทย”

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2569 พบประชาชนหนุน “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” นั่งนายกฯ มาเป็นอันดับ 1 ที่ร้อยละ 26.08 เบียดแซง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ขณะที่ความนิยมพรรคการเมือง “พรรคประชาชน” ยังคงครองใจเป็นอันดับ 1 ยึดพื้นที่ร้อยละ 34.80 ด้านพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยเบียดบี้ตามมาในกลุ่มท็อปทรี
วันนี้ (5 ก.ค. 2569) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2569” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมือง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 26.08 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 2 ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 11.80 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 11.64 ระบุว่าเป็น นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 5 ร้อยละ 10.24 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
อันดับ 6 ร้อยละ 4.08 ระบุว่าเป็น นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) อันดับ 7 ร้อยละ 2.72 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 8 ร้อยละ 2.56 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 9 ร้อยละ 2.16 ระบุว่าเป็น พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) อันดับ 10 ร้อยละ 2.04 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 11 ร้อยละ 1.32 ระบุว่าเป็น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย)
และร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (พรรคกล้าธรรม) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (พรรคโอกาสใหม่) นางสาวตรีนุช เทียนทอง (พรรคพลังประชารัฐ) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี (พรรคไทรวมพลัง) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายรังสิมันต์ โรม (พรรคประชาชน) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ (พรรคประชาชน) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง (พรรคประชาชาติ) ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (พรรคภูมิใจไทย) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่) นางสาวรักชนก ศรีนอก (พรรคประชาชน) นายแพทย์ วาโย อัศวรุ่งเรือง (พรรคประชาชน) นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคประชาธิปัตย์) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคทางเลือกใหม่) นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (พรรคประชาชน) และนายสุชาติ ชมกลิ่น (พรรคภูมิใจไทย)
ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 34.80 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 2 ร้อยละ 17.00 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 3 ร้อยละ 16.84 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 4 ร้อยละ 12.68 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 5.32 ระบุว่า ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้
อันดับ 6 ร้อยละ 2.96 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 7 ร้อยละ 2.76 ระบุว่าเป็น พรรคไทยภักดี อันดับ 8 ร้อยละ 2.04 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อันดับ 9 ร้อยละ 1.92 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย และร้อยละ 2.08 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคกล้าธรรม พรรคพลังประชารัฐ พรรคโอกาสใหม่ พรรคประชาชาติ และพรรคไทรวมพลัง