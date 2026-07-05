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สธ.เตือนอย่าหลงเชื่อ! ข่าวปลอมเอาหูแนบหมอนเช็กโรคความดัน ชี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางกายภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเป็นข่าวปลอม กรณีเอาหูแนบหมอนแล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็นสัญญาณเตือนโรคความดันโลหิตสูง ชี้เป็นกลไกปกติของร่างกาย

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. เพจ ”กรมการแพทย์“ ได้ออกโพสต์เตือนอย่าหลงเชื่อกรณีเอาหูแนบหมอนแล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็นสัญญาณเตือนโรคความดันโลหิตสูง สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเป็นข่าวปลอม

การได้ยินเสียงหัวใจเต้นหรือเสียงฟู่ตามจังหวะชีพจรเมื่อเอาหูแนบหมอน ส่วนใหญ่เป็นเพียง "ปรากฏการณ์ทางกายภาพปกติ" ไม่ใช่สัญญาณอันตรายของโรคความดันโลหิตสูงหรือเนื้องอกในศีรษะตามที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียเสมอไป

สาเหตุหลักคือ เมื่อเรานอนตะแคงและเอาหูแนบหมอน หมอนจะทำหน้าที่เหมือน "เครื่องขยายเสียงธรรมชาติ" หมอนจะกดทับและนำแรงสั่นสะเทือนจากเส้นเลือดแดงบริเวณรอบใบหูหรือลำคอเข้าสู่ระบบการได้ยินโดยตรง ทำให้เราได้ยินเสียงชีพจรตัวเองชัดเจนขึ้น

แต่หากได้ยินเสียงนี้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่ง ยืน หรือเดิน โดยไม่ได้เอาหูแนบหมอน และมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะรุนแรง หรือตามัว อาการนี้ถึงจะเป็นสัญญาณของโรคได้ เช่น ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดตีบ หรือเนื้องอกบางชนิด



ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
สธ.เตือนอย่าหลงเชื่อ! ข่าวปลอมเอาหูแนบหมอนเช็กโรคความดัน ชี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางกายภาพ