สธ.เตือนอย่าหลงเชื่อ! ข่าวปลอมเอาหูแนบหมอนเช็กโรคความดัน ชี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางกายภาพ

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเป็นข่าวปลอม กรณีเอาหูแนบหมอนแล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็นสัญญาณเตือนโรคความดันโลหิตสูง ชี้เป็นกลไกปกติของร่างกาย
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. เพจ ”กรมการแพทย์“ ได้ออกโพสต์เตือนอย่าหลงเชื่อกรณีเอาหูแนบหมอนแล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็นสัญญาณเตือนโรคความดันโลหิตสูง สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเป็นข่าวปลอม
การได้ยินเสียงหัวใจเต้นหรือเสียงฟู่ตามจังหวะชีพจรเมื่อเอาหูแนบหมอน ส่วนใหญ่เป็นเพียง "ปรากฏการณ์ทางกายภาพปกติ" ไม่ใช่สัญญาณอันตรายของโรคความดันโลหิตสูงหรือเนื้องอกในศีรษะตามที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียเสมอไป
สาเหตุหลักคือ เมื่อเรานอนตะแคงและเอาหูแนบหมอน หมอนจะทำหน้าที่เหมือน "เครื่องขยายเสียงธรรมชาติ" หมอนจะกดทับและนำแรงสั่นสะเทือนจากเส้นเลือดแดงบริเวณรอบใบหูหรือลำคอเข้าสู่ระบบการได้ยินโดยตรง ทำให้เราได้ยินเสียงชีพจรตัวเองชัดเจนขึ้น
แต่หากได้ยินเสียงนี้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่ง ยืน หรือเดิน โดยไม่ได้เอาหูแนบหมอน และมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะรุนแรง หรือตามัว อาการนี้ถึงจะเป็นสัญญาณของโรคได้ เช่น ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดตีบ หรือเนื้องอกบางชนิด