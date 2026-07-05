ไขข้อข้องใจ! ผู้ผลิตแจงดรามา "น้ำดื่มแพก 23 บาท" ยันได้มาตรฐาน อย. และ ISO 22000 ชี้เป็นกลยุทธ์บริหารต้นทุน

โซเชียลแห่ตั้งคำถาม น้ำดื่มแพกละ 23 บาท ต้นทุนได้เหรอ? กินแล้วอันตรายไหม? ล่าสุดบริษัทผู้ผลิต 'ทีทูเอ วอเตอร์' ออกโรงแจงชัด ยืนยันสินค้าผ่านมาตรฐาน อย. และ ISO 22000 ระบุราคาถูกเป็นเพียงกลยุทธ์การบริหารต้นทุน ไม่ใช่การลดเกรดคุณภาพ พร้อมวอนสังคมงดแชร์ข้อมูลคลาดเคลื่อน
จากกรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพน้ำดื่มบรรจุขวดแพกใหญ่ วางจำหน่ายกลางแจ้งในราคาเพียง 23-26 บาทต่อแพก หรือเฉลี่ยตกขวดละไม่ถึง 2 บาท พร้อมตั้งข้อสังเกตและวอนสังคมร่วมตรวจสอบถึงความปลอดภัย เนื่องจากมองว่าราคาดังกล่าวอาจต่ำกว่าต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก "น้ำดื่ม ทีทูเอ" ซึ่งเป็นตัวแทนของ บริษัท ทีทูเอ วอเตอร์ จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม โดยยืนยันว่ากระบวนการผลิตน้ำดื่มของบริษัทฯ ได้รับการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน
ทางบริษัทฯ ระบุว่า ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มทุกขวดผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22000 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีด้านความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุดถึงมือผู้บริโภค
สำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องราคาจำหน่ายที่ถูกกว่าท้องตลาดนั้น บริษัทฯ ชี้แจงว่า เป็นนโยบายทางการตลาดเชิงรุกที่มุ่งหวังให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสม โดยอาศัยศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งราคาที่ย่อมเยานี้ไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพสินค้าที่ลดลงแต่อย่างใด
ตอนท้ายของแถลงการณ์ ทางบริษัท ทีทูเอ วอเตอร์ จำกัด ย้ำว่าเคารพในทุกความคิดเห็นของสังคม แต่ขอความร่วมมือประชาชนงดการด่วนสรุปหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากอาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร พร้อมยืนหยัดเจตนารมณ์ที่จะรักษามาตรฐานการผลิต ส่งมอบน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และคุ้มค่าแก่ผู้บริโภคต่อไป