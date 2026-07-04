จากเด็กท้ายรถ จบ ป.6 สู่ทนายดัง! "ทนายเกิดผล" เผยมรสุมชีวิต ล่าสุดคว้า ป.โท-ได้เปลี่ยนไตใหม่สำเร็จ

กลายเป็นโพสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อพลังใจให้แก่ผู้คนบนโลกออนไลน์อย่างล้นหลาม เมื่อ “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตสุดพลิกผันจากจุดต่ำสุด สู่ความสำเร็จ และการต่อสู้กับโรคร้ายที่เกือบเอาชีวิตไม่รอด จนกระทั่งได้รับ "ชีวิตใหม่" ในที่สุด
วันนี้ (4 ก.ค.) เพจ “ทนายเกิดผล” พาย้อนอดีตไปในวัยเยาว์ว่า ตนเองเคยเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างและเด็กติดรถส่งของ ได้รับเงินเดือนเพียง 1,200 บาท แม้จะมีกินมีอยู่พร้อมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยงานที่หนักหนาสาหัส ตอนนั้นคิดอยากจะหางานใหม่ทำ แต่ด้วยความที่จบการศึกษาเพียงชั้น ป.6 จึงไม่มีความรู้และไม่รู้จะไปพึ่งพาใคร จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งเขาได้เห็นคนพิการขาต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันรักแร้ แบกไม้กวาดทางมะพร้าวมัดใหญ่เดินตากแดดอยู่บนถนนที่ร้อนระอุ วินาทีนั้นทำให้เขาตระหนักได้ว่า ตัวเองโชคดีแค่ไหนที่มีร่างกายครบ 32 และมีงานประจำ สิ่งที่เขาขาดมีเพียงอย่างเดียวคือ "ความรู้และโอกาส"
หลังจากนั้น ทนายเกิดผลจึงดิ้นรนทำงานส่งตัวเองเรียนอย่างมุ่งมั่น จนกระทั่งเรียนจบและได้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพ "ทนายความ" ได้สำเร็จ โดยที่ญาติพี่น้องทางบ้านไม่มีใครรู้มาก่อน มารู้อีกทีตอนที่เขากลายเป็นทนายความมีชื่อเสียงและออกสื่อต่างๆ แล้ว
หลังจากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทนายเกิดผลยอมรับว่าตนเองทำงานหนักมากจนละเลยการดูแลตัวเอง ไม่ได้พักผ่อนและไม่ได้ตรวจสุขภาพ จนกระทั่งโรคร้ายมาเยือนโดยไม่รู้ตัว กลายเป็น ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ต้องเข้ารับการฟอกเลือดสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 4 ชั่วโมง
ใครไม่เคยป่วยเป็นไตเสื่อม ไม่มีทางจะรู้หรอกว่า มันทรมานมากแค่ไหน บางวันอยู่เฉยๆ ก็เหนื่อย จะเป็นลม บางครั้งก็น้ำท่วมปอด บางครั้งระหว่างฟอกเลือดก็เป็นตะคริวทั้งตัว ความดันตก หายใจไม่อิ่ม ชนิดลุ้นให้มีชีวิตรอดวันต่อวันก็ว่าได้
ในช่วงที่ป่วยหนักจนไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เขาเคยรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและเป็นภาระให้ครอบครัว อีกทั้งยังต้องเห็นเพื่อนผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยกันค่อยๆ จากไปทีละคนสองคน แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยท้อถอย และยังคงเดินหน้าขับเคลื่อน "มูลนิธิทนายเกิดผลเพื่อประชาชน" ร่วมกับทีมงาน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนและโดนรังแกทางกฎหมายต่อไป แม้ในช่วงหลังจะลดการโพสต์ลงไปบ้างเนื่องจากภาวะจิตใจที่หดหู่จากปัญหาสุขภาพก็ตาม
ด้วยความที่เป็นคนรักเรียนและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ในระหว่างที่ทิศทางชีวิตยังไม่แน่นอน ทนายเกิดผลตัดสินใจลงทะเบียนเรียนต่อในหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) โดยเขาเปิดเผยเหตุผลที่ซึ้งกินใจว่าไม่ได้เรียนเพื่อนำวุฒิไปต่อยอดอะไร แต่ต้องการใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีค่ามากที่สุด และที่สำคัญคือ ต้องการทำให้ลูกชายเห็นเป็นตัวอย่าง ว่าขนาดพ่อป่วยหนักขนาดนี้ก็ยังทำได้ เพื่อให้ลูกภูมิใจ มากกว่าการสั่งสอนด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว
ล่าสุด ทนายเกิดผลได้แจ้งข่าวดีแก่แฟนคลับและผู้ที่ติดตามเพจว่า ปัจจุบันตนเองสามารถทำตามความฝันได้สำเร็จ เรียนจบปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเอง เขาก็ได้รับโอกาสครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนไตใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนการได้ชีวิตใหม่กลับคืนมา
ทนายเกิดผลกล่าวทิ้งท้ายด้วยอารมณ์ขันและกำลังใจที่เต็มเปี่ยมว่า หลังจากนี้ "ยังอยู่ให้เมียบ่นอีกนาน" ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีและร่วมอวยพรให้สุขภาพร่างกายของทนายกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน