“ทราย สมุทร” เคลื่อนไหวแล้ว ลั่น “รักไม่ใช่คำสัญญา แต่เป็นการกระทำ” ขอรอดูครอบครัวเดินหน้าต่อยอดบรรทัดฐาน

‘ทราย สมุทร’ เคลื่อนไหว โพสต์ซึ้งขอบคุณพลังสังคม ลั่น ‘รักไม่ใช่คำสัญญาแต่คือการกระทำ’ ขอรอดูครอบครัวเดินหน้าต่อยอดบรรทัดฐาน และหวังให้ครอบครัวนำเสียงสะท้อนของสังคมไปสู่บทสรุป ทำเอาชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจและติดตามความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิด
จากกรณี นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี มารดาของนายสิรณัฐ สก๊อต หรือทราย ได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งพระโขนง เพื่อขอถอนฟ้องคดีความกับทราย เรื่องเพิกถอนการให้แล้ว
วันนี้ (4 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ" ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความร่ายยาวถึงเหตุการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิต โดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ล้วนได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากพลังของสังคมและความช่วยเหลือจากคนรอบข้างที่รักตนเหมือนคนในครอบครัว
"ทุกอย่างที่ออกมาในอาทิตย์นี้เกิดมาจากแรงกดดันจากสังคมและความช่วยเหลือจากทุกๆ คนที่ดูแลทรายเหมือนหนึ่งในครอบครัว..เหตุการณ์มหาศาลครั้งนี้ในชีวิตทรายและการที่ทรายรักและดูแลตัวเองมา 20 ปี ย้ำได้สอนทรายว่าความรักนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกจากการกระทำ..'รัก' ไม่ใช่คำสัญญาแต่เป็นการกระทำ...หวังว่าต่อจากนี้ครอบครัวและตระกูลของทรายจะช่วยทรายนำบรรทัดฐานที่ทุกๆ คนในสังคมสะท้อนไปต่อยอดให้จบอย่างสิ้นสุด..จากจุดนี้ทรายจะขอรอดูครับ 💙"
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเพียงไม่กี่นาทีก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมกดไลก์ กดแชร์ และแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ซึ่งหลายคนต่างจับตามองว่า "บทสรุป" และ "บรรทัดฐาน" ที่เจ้าตัวพูดถึงหลังจากนี้จะดำเนินต่อไปในทิศทางใด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง