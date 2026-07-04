เอกนิติเตือนวิกฤตซ้อนวิกฤต บีบเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงาน-ลงทุนใหม่ เลิกกินบุญเก่า

"เอกนิติ" กางโจทย์ใหญ่เศรษฐกิจไทยท่ามกลางโลกแตกขั้ว ชี้พึ่งพาน้ำมันสูงจนค่าครองชีพพุ่ง ทำดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกขาดดุลยับ 5 แสนล้านบาทในเวลาแค่ 2 เดือน เตือนหากไม่เร่งปฏิรูปโครงสร้าง-พลังงานสะอาด ประเทศไทยจะยิ่งถอยหลัง ย้ำรัฐบาลเดินหน้ายาสูตร "5T" ประคองคนตัวเล็กพร้อมผ่าตัดประเทศระยะยาว
วันนี้ (4 ก.ค. 2569) ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กทม. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง แสดงปาฐกถาในหัวข้อ โจทย์ใหญ่เศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตโลก ในงานครบรอบ 29 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ระบุว่า วิกฤตโลกครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบระยะสั้น แต่ยังสร้างการเปลี่ยนผ่านและสร้างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโลก เฉกเช่นวิกฤตโควิด-19 ทำให้เปลี่ยนแปลงระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้น แต่วิกฤตโลกครั้งนี้เปลี่ยนหลายอย่าง ทั้งวิถีชีวิต วิธีการทำงาน การทำธุรกิจ และเปลี่ยนวิถีการบริหารของภาครัฐทั้งโลก
วิกฤตครั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกใน 3 เรื่องใหญ่ เกิดจากสงครามจากมนุษย์เราเอง สงครามในตะวันออกกลางและส่วนต่างๆ ของโลก ทำให้มุมมองวิถีชีวิตเปลี่ยนไป โลกที่เคยอยู่ในยุคของการค้าเสรี และโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจของโลกเคยได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีทั้งสินค้า เงินทุน แต่วันนี้ทุกอย่างบนโลกเปลี่ยน จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เป็นความขัดแย้งทางภูมิเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ภาษีกีดกันทางการค้า นำไปสู่สงครามในตะวันออกกลาง กลายเป็นว่านำการเมืองและเศรษฐกิจไปเกี่ยวข้องทั้งหมด
อีกทั้งโลกยังแตกขั้วอย่างมาก ไม่ใช่แค่มหาอำนาจ แต่ยังมีขั้วใหม่ๆ กระจัดกระจายเต็มไปหมด จึงได้เกิดขั้วที่เรียกว่า Middle Power ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ตรงกลางจับขั้วกันเอง และต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง การที่โลกแตกขั้วกระทบทั้งเชิงธุรกิจและการดำเนินชีวิต สมัยก่อนการตั้งฐานการผลิตจากเดิมต้นทุนการผลิตถูกที่สุด กลายเป็นการหาพื้นที่ที่มั่นคงที่สุด ไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพต้องมาก่อน แต่ความมั่นคงต้องมาก่อน รวมทั้งความมั่นคงด้านซัปพลายเชน ยืนยันว่าประเทศไทยค้าขายได้กับทุกคน มีความมั่นคงปลอดภัย
การเปลี่ยนแปลงอย่างที่สอง คือเรื่องสิ่งแวดล้อม จากการทำธุรกิจต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งการตั้งเป้า Net Zero เพราะทั่วโลกได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ซึ่งแต่ละประเทศตั้งเป้าหมาย NET ZERO เอาไว้ วันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน เพราะสงครามเกิดขึ้นจากแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญของโลก วันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดี แต่เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะราคาพลังงานฟอสซิลที่มาจากตะวันออกกลาง เช่น น้ำมันแพงขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อพลังงานเชื่อมโยงกับสีเขียว คือสิ่งแวดล้อม จึงตั้งเป็น Greenergy Transition เพราะเกิดการเปลี่ยนผ่านระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพลังงาน ซึ่งพลังงานไม่ได้กระทบต่อธุรกิจ แต่กระทบต่อชีวิตคน
วันนี้สงครามตะวันออกกลางกระทบแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่โอมาน ประเทศไหนที่พึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะกระทบหนัก และกระทบที่คน ช่วงเดือน มี.ค. 2569 ราคาพลังงานสูงขึ้น ไม่ใช่แค่น้ำมันสูงขึ้น แต่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าขนส่ง ประเทศที่พึ่งพาการขนส่ง พึ่งพาน้ำมัน ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนผ่านจะกระทบหนักไปถึงค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้น ที่น่าเสียใจคือ ประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนผ่านพลังงานเลย เราเป็นประเทศที่พึ่งพาน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน นำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ 10% ของจีดีพี เมื่อเทียบกับประเทศจีน เปลี่ยนผ่านพลังงานมาแล้ว 5-6 ปี ใช้ไฟจากพลังงานสะอาดมากขึ้น ใช้รถยนต์ EV ผลกระทบน้อยมาก เพราะฉะนั้น Greenergy Transition บีบให้เราต้องเปลี่ยนผ่านเร็วขึ้น ใครไม่ทำก็จะยิ่งกระทบหนัก อย่างที่สาม การเปลี่ยนแปลงในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านทาง AI และเปลี่ยนวิถีชีวิตจริงๆ ใครไม่เปลี่ยนก็จะถูกบีบให้แย่ลงเรื่อยๆ และจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ส่วนโจทย์ใหญ่ของประเทศไทย วิกฤตครั้งนี้กระทบเรื่องปากท้อง เพราะพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงมาก แม้ขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น แต่อันดับที่แย่ที่สุดคือการพึ่งพาน้ำมันและการใช้พลังงาน จึงได้รับผลกระทบหนักมาก หากเปลี่ยนผ่านช้าจะยิ่งลำบาก เพราะฉะนั้นวิกฤตวันนี้ไม่เหมือนในอดีต ในปี 2540 ไทยเป็นต้นตอวิกฤตเศรษฐกิจ เจอวิกฤตสถาบันการเงิน ธนาคารปิดกิจการ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสำรองระหว่างประเทศหมด ต้องลอยตัวค่าเงินบาท แต่วิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนอดีต แต่เกิดขึ้นในเรื่องค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานมาเป็นระลอก ดุลบัญชีเงินสะพัดจากที่เกินดุลมาตลอด แต่ปีนี้ เดือน เม.ย. และ พ.ค. 2569 กลายเป็นขาดดุลเกิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นความอ่อนไหวของเมืองไทย หากไม่เปลี่ยนผ่านพลังงานจะกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต คนตัวเล็กกระทบหนักกว่าคนตัวโต เพราะไม่มีเงินออมรองรับ แหล่งเงินทุนเข้าถึงยาก ถ้าหยุดวิกฤตไม่ได้ก็จะลุกลาม
อีกทั้งวิกฤตครั้งนี้มาเป็นระลอกเหมือนคลื่นค่อยๆ ตีเข้ามา และยังมีโจทย์ที่ทับซ้อนคือปัญหาในประเทศเรา การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำเพราะไม่ได้ลงทุนมานาน จีดีพีเติบโตเพียง 1-2% เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเติบโต 7-8% ทั้งที่ศักยภาพโตได้มาก แต่ยังต่ำกว่าศักยภาพ การที่ไม่ลงทุนมานานก็ไม่มีอะไรมาทำให้เติบโต ในอดีตที่ผ่านมาเคยลงทุนครั้งใหญ่ เช่น อีสเทิร์นซีบอร์ด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ขยายถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างมอเตอร์เวย์ สาย 7 และสาย 9 ฯลฯ เป็นการกินบุญเก่าทั้งหมด แต่วันนี้นักลงทุนต้องการพลังงานสะอาด ถ้าเข้าใจมิตินี้ก็จะลงทุนได้ถูก นักลงทุนทุกคนต้องการพลังงานสะอาด ไฟฟ้ายังมีเสถียรภาพ แต่น้ำมีปัญหาโลกร้อน ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง ส่วนโจทย์ใหญ่อย่างที่สาม คือความเหลื่อมล้ำ ยอมรับว่าประเทศไทยโตกระจุก จนกระจาย ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจกระจายตัวมากขึ้น
นายเอกนิติกล่าวว่า การทำนโยบายเศรษฐกิจ เนื่องจากทรัพยากรมีจำกัด ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงได้ดำเนินโดยนโยบาย 5T ได้แก่ Target (เป้าหมาย) เป็นการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทั้งวิกฤตปากท้อง วิกฤตการลงทุน ช่วยประคองคนในระยะสั้นให้เปลี่ยนผ่านได้ โดยเฉพาะคนตัวเล็ก แต่ให้ได้ผลยาว และกระจายตัว ยกตัวอย่างเช่น การนำงบกลางช่วยภาคขนส่ง ดำเนินโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ดอกเบี้ยคนละครึ่ง ช่วยเรื่องซอฟต์โลนให้กลุ่มเอสเอ็มอี เป็นการใช้ทุกเครื่องมือที่มีอยู่เพื่อชะลอวิกฤตพลังงานที่นำไปสู่วิกฤตค่าครองชีพ พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอประคับประคองในระยะสั้น เช่น โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ใช้เอไอ "นกกระซิบ" ไปช่วยผู้ค้าวิเคราะห์สินค้าขายดี วิเคราะห์ต้นทุน ตรวจสอบราคาสินค้าต้นทุนวัตถุดิบ และสรุปรายการเดินบัญชี ติดต่อธนาคารของรัฐเพื่อให้สามารถกู้เงินในระบบได้ ซึ่งปลายปีนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลก จะนำไปจัดแสดงเป็นกรณีศึกษา นอกจากนี้ จากการสำรวจโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จากร้านค้ากว่า 1.1 ล้านแห่ง พบว่าเม็ดเงินลงมาที่กรุงเทพฯ 16% นอกนั้นกระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ต่อมา Transition (การเปลี่ยนผ่าน) ที่ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากสงครามน้อยมาก เพราะเปลี่ยนผ่านยานพาหนะเป็น EV และปัญหาฝุ่นที่กรุงปักกิ่งเปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด มีพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ สายส่งไฟฟ้าเป็นระบบ Smart Grid มีการขายไฟคืนได้ แม้หลายคนบอกว่างบประมาณไม่เหลือที่จะทำ Transition ก็ตาม โครงการไทยช่วยไทยพลัส เหมือนกับการให้ยาบวกวิตามิน แต่เรื่องพลังงาน ไทยยังพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก ถ้าไม่รีบเปลี่ยนผ่าน ดุลบัญชีเงินสะพัดจะกระทบ อีกทั้งวันนี้สงครามยังไม่จบ น้ำมันยิ่งแพง ถ้าไม่รีบเปลี่ยนผ่านพลังงานเราจะยิ่งแย่ โจทย์วันนี้จะเปลี่ยนผ่านวันนี้หรือรออนาคต และทำอย่างไรให้โปร่งใส
อย่างที่สาม Transform (การปฏิรูป) คือการลงทุน ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะพลังงานสะอาด โดยการผลักดันมาตรการ Direct PPA ให้ซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงได้ ลงทุนในพลังงานสะอาด ช่วยเยียวยาและทำต้นทุนให้ถูกลง เปลี่ยนผ่านสายส่ง (Grid) และสามารถขายไฟคืนต่างๆ ได้ ซึ่งต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อย่างต่อมาคือลงทุนในคน โลกยุคใหม่ ทักษะเปลี่ยนผ่าน เบื้องหลังมีโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ต้องเริ่มจากพลังงานที่ใช้กับ Data Center โดยต้องใช้ไฟจากพลังงานสะอาด นักลงทุนต้องดึงเข้ามาลงทุนในพลังงานสะอาด การดึงชิปต่างๆ ที่ช่วยลดความร้อน เพื่อให้ Data Center ใช้ไฟฟ้าน้อยลง การใช้ Photonics โดยใช้แสงในการส่งผ่านข้อมูล เป็นอุตสาหกรรมใหม่หมด ที่สูงขึ้นไปอีกคือการทำโมเดล ต้องมีนักวิทยาศาสตร์ฐานข้อมูล ที่มีทักษะเยอะขึ้น และระดับบนสุดคือแอปพลิเคชันที่จะไปต่อยอด สุดท้ายคือ การลงทุนโดยไม่ต้องใช้เงิน คือการปลดล็อกกติกาเพื่อส่งเสริมการลงทุน โดยการทำ BOI Fast Pass และแก้กฎกติกาในระยะยาว
อย่างที่สี่ Transparency (ความโปร่งใส) ตนพยายามยกระดับความโปร่งใส ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทำงานดีมาก ตนให้เปิดไฟล์ EXCEL ให้สามารถต่อยอดและวิเคราะห์ออกมาเป็น Dashboard เพื่อช่วยให้โปร่งใส อีกอย่างหนึ่งคือเลิกหมกเม็ด ยอมรับความเป็นจริง ตนรับอาสามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีความคิดอย่างอื่นเลย ตนอยากทำให้ประเทศไทยดีขึ้น จึงไม่เคยไปต่อล้อต่อเถียงเรื่องบุคคลกับใคร เพราะอยากทำให้ประเทศดีขึ้น และตนก็เชื่อว่าความโปร่งใส มาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ประเทศไทยมันจะดีขึ้น
อย่างที่ห้า Together รัฐทำคนเดียวไม่ได้ รัฐต้องสนับสนุน เอกชนต้องนำ เลือกมาเลยจะทำอะไร ก็มานั่งคุยกันแต่ละสมาคม มาช่วยเลือกเซกชันที่จะไปเป็นกองหน้า แล้วมาทำเป็นกองกลางเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) แยกเป็น 4 เซกเตอร์วางระบบ ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน กฎกติกา พัฒนาคน และการหาตลาดช่วยเอสเอ็มอี และกองหลังมีเรื่องวินัยการคลังและเสถียรภาพการคลังต้องทำให้โปร่งใส ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบเรื่องเงินทุนไหลออกเพราะไม่ได้ย้ำเรื่องวินัยการคลัง แม้ในไทยจะเรื้อรังมาเยอะ แต่ก็ต้องลุกขึ้นมาทำ
นายเอกนิติกล่าวว่า ประเทศไทยแย่มานาน ถ้าไม่ลุกขึ้นมาทำ ประเทศไทยก็จะยิ่งถอยหลังเรื่อยๆ วันนี้โลกเปลี่ยน ทั้งเรื่องความมั่นคง จากยุคโลกาภิวัตน์ วันนี้เป็นโลกแตกขั้ว แล้วเอาความมั่นคงเป็นตัวสำคัญ โลกเปลี่ยนในเรื่องพลังงานและเรื่องสีเขียว Greenergy Transition โลกเปลี่ยนในเรื่องของเอไอ การใช้ดิจิทัล ใช้เอไอมาดิสรัปชัน โจทย์ใหญ่ของเมืองไทยคือ วิกฤตปากท้อง ซึ่งมาเป็นระลอก มาเริ่มวิกฤตพลังงาน วิกฤตค่าครองชีพ วิกฤตปากท้อง โจทย์ที่สอง คือ โจทย์ระยะยาว เมืองไทยไม่ได้ลงทุนมานาน ต้องเน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงทุนในคน ในเรื่องการปฏิรูปกฎกติกา และโจทย์ที่สาม คือ ความเหลื่อมล้ำ ต้องช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยให้กระจายตัว ขับเคลื่อนด้วยหลัก 5T ทั้งวางเป้าหมายให้ชัด การเปลี่ยนผ่าน ซึ่งมุมมองอาจจะต่างกัน แต่ในมุมมองตนต้องทำวันนี้ เพราะตัวเลขที่ขาดดุล 500,000 ล้านบาทใน 2 เดือน สะท้อนว่าถ้าเราไม่รีบปรับเราจะยิ่งแย่ การทรานส์ฟอร์ม การเน้นความโปร่งใส และการทำให้เป็นเลิศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายวันนี้ จะช่วยให้มาช่วยทำให้ประเทศไทยดีขึ้น