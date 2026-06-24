DPU ยกทัพ 7 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 ชู AI–สุขภาพ–ซอฟต์พาวเวอร์ พร้อม 5 ผลงานนักศึกษาเข้ารอบตัดสินระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 7 ผลงาน เข้าร่วมจัดแสดงในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 (Thailand Research Expo 2026)” ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 22–26 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้แนวคิด “Research Synergy พลังวิจัย สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืน”
สำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ DPU โดย ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการและ สายงานวิจัย ได้นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา นำเสนอผลงานที่สะท้อนศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ครอบคลุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สุขภาพ ซอฟต์พาวเวอร์ และการพัฒนาชุมชนที่บูธหมายเลข FL10 ชั้น 22 รวมทั้งผลงานของนักศึกษา DPU และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา บริเวณชั้น 23
การเข้าร่วมงานครั้งนี้แสดงถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัยของ DPU ที่มุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เข้ากับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดูแลสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และสื่อสร้างสรรค์
ผลงานหลายชิ้นได้รับการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรภายนอก ทั้งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม วชิรพยาบาล ชุมชนบางม่วง จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนเชื่อมโยงกับโครงการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนวิจัย (Fundamental Fund: FF) จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยจากห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้งานจริง
7 ผลงานเด่น ครอบคลุม AI สุขภาพ ชุมชน และซอฟต์พาวเวอร์
ผลงานแรก “AI Fatigue Detector” เครื่องตรวจจับความเมื่อยล้าในการทำงานด้วย AI เป็นนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเอื้อมหยิบสิ่งของ การยกแขน การเอียงไหล่ หรือการนั่งทำงานในท่าเดิมเป็นเวลานาน
ระบบทำงานร่วมกับกล้องเพื่อตรวจจับองศาและความสมดุลของร่างกาย พร้อมแจ้งเตือนเมื่อพบว่าผู้ใช้งานอยู่ในท่าทางที่อาจทำให้เกิดความเมื่อยล้าหรืออาการปวดจากการทำงาน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับท่าทางได้อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงจากการทำงานในลักษณะเดิมซ้ำ ๆ โดยผลงานดังกล่าวผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการแล้ว
ผลงานที่สอง แอปพลิเคชัน AI นักโภชนาการส่วนตัว หรือ “แอปปรุงสุข” พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยวางแผนการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับข้อมูลสุขภาพและความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคน ระบบสามารถคำนวณปริมาณพลังงาน น้ำ และสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน พร้อมวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ปริมาณโซเดียมที่สูงเกินไป วัตถุดิบที่ผู้ใช้งานแพ้ หรืออาหารที่ไม่เหมาะกับข้อจำกัดด้านสุขภาพ
แอปพลิเคชันยังสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพิ่มน้ำหนัก หรือดูแลสุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs โดยมีนักวิชาการทำงานร่วมกับ AI เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและลดความคลาดเคลื่อนในการแนะนำเมนูอาหาร
การพัฒนาแอปปรุงสุขยังเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI มุ่งผลักดันเทคโนโลยี AI ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัจจุบันแอปพลิเคชันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบและดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันในอนาคต
ผลงานที่สาม “AI Agent” นวัตกรรมผู้ช่วยอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการทำงาน ได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่าโปรแกรมสนทนาทั่วไป โดยสามารถพูดคุยและสื่อสารผ่านข้อความและเสียง วิเคราะห์เอกสารจากการแชร์หน้าจอ เชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ตลอดจนใช้กล้องเพื่อมองเห็นและวิเคราะห์สิ่งของหรือสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าผู้ใช้งาน
ระบบสามารถพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านตามความต้องการขององค์กร เช่น กฎหมายและจริยธรรม การวิเคราะห์เศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจ การสอนภาษาและวัฒนธรรม การวางแผนงาน และคู่มือการปฏิบัติงานเฉพาะทาง พร้อมจดจำข้อมูลและรูปแบบการทำงานของผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ช่วยส่วนบุคคลที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจากคณะผู้พัฒนาระบุว่า ระบบดังกล่าวได้ถูกนำไปสาธิตและประยุกต์ใช้ในบริบทของหน่วยงานด้านการแพทย์ รวมถึงนำไปจัดกิจกรรมโรดโชว์ให้นักเรียนทดลองใช้งาน เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้งานดังกล่าวควรระบุในลักษณะของการทดลองหรือประยุกต์ใช้ ไม่ควรใช้คำว่าเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับหน่วยงานใด จนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันเพิ่มเติม
ผลงานที่สี่ “AI Digital Museum” เป็นนวัตกรรมพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลที่ DPU พัฒนาให้กับวชิรพยาบาล โดยนำเทคโนโลยี AI และภาพโฮโลแกรมมาใช้ถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านตัวละครพยาบาลดิจิทัล ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายและนำชม
ตัวละครสามารถเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งวชิรพยาบาล อาคารสำคัญ บุคคลผู้มีบทบาท ตลอดจนพัฒนาการขององค์กรในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้แก่ผู้เข้าชม และทำให้เนื้อหาด้านประวัติศาสตร์เข้าถึงผู้ชมได้หลากหลายกลุ่ม ผลงานดังกล่าวได้รับการนำไปใช้งานจริงที่วชิรพยาบาล ถือเป็นตัวอย่างของการนำงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม
ผลงานที่ห้า เกมซอฟต์พาวเวอร์ “คนธรรพ์: การผจญภัยในป่าหิมพานต์” เป็นผลงานที่ DPU พัฒนาร่วมกับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยนำตัวละครและสิ่งมีชีวิตจากวรรณคดี ศิลปกรรม และความเชื่อของไทยมาถ่ายทอดในรูปแบบเกมดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมไทยในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่
ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นคนธรรพ์ เดินทางสำรวจป่าหิมพานต์ ต่อสู้กับศัตรู เก็บไอเทม และทำความรู้จักกับสัตว์หิมพานต์หลากหลายชนิด จุดเด่นของเกมอยู่ที่การออกแบบทักษะของตัวละครให้เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ดั้งเดิม เช่น คนธรรพ์ที่มีเครื่องดนตรีเป็นสัญลักษณ์ สามารถใช้เสียงเพลงเป็นพลังในการต่อสู้
การพัฒนาเกมร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ช่วยให้การออกแบบตัวละครและเนื้อหามีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย พร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย สนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่รู้จักตัวละครจากวรรณคดีไทยผ่านสื่อที่เข้าถึงง่ายและสามารถเล่นได้จริง
ผลงานที่หก “ชุดเครื่องมือสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ชุมชนบางม่วง จังหวัดนนทบุรี เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เกิดจากการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาเรื่องราว วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ และทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่
คณะผู้วิจัยได้นำองค์ประกอบที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น มะม่วง ปลา สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นลวดลายและสื่อสร้างสรรค์ ก่อนต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นถุงผ้า โปสการ์ด สติกเกอร์ และอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ทุน Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2567 และดำเนินงานร่วมกับชุมชนบางม่วง โดยไม่ควรระบุว่าเป็นผลงานที่พัฒนาร่วมกับกระทรวง เนื่องจากข้อมูลยังไม่ได้ระบุชื่อกระทรวงหรือหน่วยงานเจ้าของทุนอย่างเป็นทางการ
ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ทดลองเพนต์ถุงผ้า ระบายสีโปสการ์ด ติดสติกเกอร์ และสร้างของที่ระลึกด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าชมกับเรื่องราวของชุมชน พร้อมส่งเสริมให้คนรู้จักอัตลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวของบางม่วงมากขึ้น
ผลงานที่เจ็ด “Innovative THANAKA BB” ผลิตภัณฑ์รองพื้นสูตรน้ำผสมทานาคา เป็นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ จุดเด่นอยู่ที่เนื้อสัมผัสบางเบา แห้งไว ติดทนนาน ไม่ทำให้รู้สึกหนักผิว และลดโอกาสเกิดคราบระหว่างวัน
ผลิตภัณฑ์ยังนำคุณสมบัติของทานาคามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ความรู้สึกเย็นและอ่อนโยนต่อผิว โดยคณะผู้พัฒนาได้ปรับสูตรให้เป็นสูตรน้ำ เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์คงตัวและไม่ทำให้ผิวรู้สึกหนาหนัก
ภายในบูธมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ เปิดให้ผู้เข้าชมทดลองใช้ และเก็บความคิดเห็นจากผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาสูตรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระยะต่อไป ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ความงาม และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไปสู่โอกาสทางธุรกิจ
5 ผลงานนักศึกษา DPU เข้ารอบตัดสินระดับประเทศ งานวิจัยแห่งชาติ 2569
นอกจากการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวน 7 ผลงานแล้ว DPU ยังส่งผลงานที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยส่งผลงานเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกจำนวน 9 โครงการ และมีผลงานผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม ก่อนผ่านเข้าสู่รอบตัดสินจำนวน 5 โครงการ จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศมากกว่า 100 ผลงาน
ผลงานแรกคือ ระบบ AI วิเคราะห์ภาพวาดเพื่อจำแนกเด็กที่มีความเสี่ยงต่อภาวะออทิสติก ซึ่งประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ภาพวาดร่วมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก หรือ Deep Learning ผู้ใช้งานจะวาดภาพตามโจทย์ ก่อนนำภาพเข้าสู่ระบบเพื่อวิเคราะห์ลักษณะและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น
คณะผู้พัฒนาได้ทดลองระบบกับข้อมูลตัวอย่างของเด็กที่มีภาวะออทิสติกและเด็กทั่วไป เพื่อทดสอบความสามารถในการจำแนกข้อมูล ผลงานดังกล่าวมุ่งพัฒนาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการคัดกรองเบื้องต้น ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับวินิจฉัยทางการแพทย์โดยตรง
ผลงานที่สองคือ แอปปรุงสุข นักโภชนาการส่วนตัวด้วย AI ซึ่งเข้าร่วมจัดแสดงภายในบูธและส่งประกวดในรูปแบบโปสเตอร์ โดยนักศึกษาผู้พัฒนาจะนำเสนอแนวคิด กระบวนการทำงาน และประโยชน์ของแอปพลิเคชันต่อคณะกรรมการในรอบตัดสิน โดยผลงานดังกล่าวเชื่อมโยงกับโครงการด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
ผลงานที่สามคือ AI Agent ผู้ช่วยอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้และการทำงาน ซึ่งนำเสนอศักยภาพของ AI ที่สามารถสนทนา มองเห็น วิเคราะห์ข้อมูล และจดจำความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ช่วยส่วนบุคคลสำหรับองค์กรและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระบบได้รับการนำไปสาธิตและประยุกต์ใช้ในบริบทของหน่วยงานทางการแพทย์และสถานศึกษา แต่ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอสำหรับระบุว่าเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับโรงพยาบาลหรือกระทรวงใด
ผลงานที่สี่คือ เกมคนธรรพ์: การผจญภัยในป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาร่วมกับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นำวรรณคดี ตัวละคร และสัตว์หิมพานต์ของไทยมาถ่ายทอดในรูปแบบเกมดิจิทัล สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านความสนุก และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยในกลุ่มเยาวชน
ผลงานที่ห้าคือ เกมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย “Creator Journey” ซึ่งจำลองให้ผู้เล่นบริหารทีมผลิตคอนเทนต์และเดินทางไปสร้างสรรค์เรื่องราวในจังหวัดต่าง ๆ ผู้เล่นต้องเลือกเส้นทางการเดินทาง ถ่ายภาพ แก้ไขปัญหา และรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานในฐานะครีเอเตอร์
ปัจจุบันเกมต้นแบบมีพื้นที่ให้เลือกเล่นจำนวน 9 จังหวัด แต่ละจังหวัดมีเนื้อเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยว ตัวละคร และของที่ระลึกประจำท้องถิ่นแตกต่างกัน เมื่อเล่นจบ ผู้เล่นจะได้รับไอเทมของฝากประจำจังหวัดไว้สะสมภายในเกม
เกมดังกล่าวพัฒนาขึ้นในแนวทางสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ โดยมีการเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
มุ่งพัฒนางานวิจัยจากห้องเรียนสู่การใช้งานจริง “AI Digital Museum”
การคัดเลือกผลงานเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีหน่วยงานหรือชุมชนร่วมพัฒนา และสามารถต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และวัฒนธรรม
ผลงานอย่างเกมคนธรรพ์แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ขณะที่ AI Digital Museum สะท้อนความร่วมมือกับวชิรพยาบาลในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนชุดเครื่องมือสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ชุมชนบางม่วงเกิดจากการทำงานร่วมกับชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากทุน Fundamental Fund
ด้านแอปพลิเคชัน ปรุงสุขเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับโครงการของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการส่งเสริมจาก BOI ขณะที่ AI Fatigue Detector และ Innovative THANAKA BB แสดงศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ในอนาคต