รง.ปลาป่นสมุทรสาครย้ำเกษตรกรขายปลาหมอคางดำได้ในราคาตรงกับโรงงาน กก.ละ 10 บาทแน่นอน

โรงงานปลาป่นศิริแสงอารำพี จังหวัดสมุทรสาคร ยืนยันยังคงเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำจากเกษตรกรและชาวประมงทั่วประเทศในราคากิโลกรัมละ 10 บาทอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่นำปลามาขายตรงที่โรงงานเพียงแสดงบัตรประชาชนก็สามารถขายได้ในราคาดังกล่าว และไม่มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการรับซื้อ
นายปรีชา ศิริแสงอารำพี เจ้าของโรงงานปลาป่นศิริแสงอารำพี เปิดเผยว่า ตลอดเกือบ 30 วันที่ผ่านมาโรงงานรับซื้อปลาหมอคางดำจากเกษตรกรและชาวประมงในหลายพื้นที่ เช่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และเพชรบุรี รวมแล้วมากกว่า 600,000 กิโลกรัม และยังเปิดรับซื้อทุกวันอย่างต่อเนื่อง
“หากเกษตรกรนำปลามาขายตรงที่โรงงานจะได้รับราคากิโลกรัมละ 10 บาทแน่นอน อาจมีบางกรณีที่มีการรวบรวมปลาและผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ราคาที่ผู้จับปลาได้รับแตกต่างกันไป แต่ราคาที่โรงงานรับซื้อโดยตรงยังคงอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาทเหมือนเดิม” นายปรีชากล่าว
ทั้งนี้ ปลาหมอคางดำที่รับซื้อจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตปลาป่นและวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยโรงงานมีกำลังการผลิตประมาณ 150,000 กิโลกรัมต่อวัน พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ และช่วยสร้างช่องทางรองรับผลผลิตให้ชุมชนประมงและเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง