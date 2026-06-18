พนักงาน อ.อ.ป.เปิดปมร้องสอบสรรหา ผอ.คนใหม่ ชี้อาจขาดคุณสมบัติจากคดีวินัยร้ายแรง ป.ป.ช.

เสียงสะท้อนจากภายใน อ.อ.ป. ตั้งคำถามต่อกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ หลังมีการอ้างถึงมติ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงในคดีทุจริตจัดซื้อปุ๋ยเคมี พร้อมทักท้วงว่าผู้ถูกเสนอชื่ออาจขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ขณะที่ผู้ร้องยืนยันไม่ได้มุ่งโจมตีบุคคลใด แต่ต้องการให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
หนึ่งในพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชน พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ อ.อ.ป. คนใหม่ โดยระบุว่ามีประเด็นที่อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้
แหล่งข่าวระบุว่า ขณะนี้มีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเลือก นายชนุดม เพชรสังข์ หรือชื่อเดิม นายอนุสรณ์ เพชรสังข์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.อ.ป. คนต่อไป โดยจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการไปก่อน ระหว่างรอกระบวนการสรรหาอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีกำหนดดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2569
อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวดังกล่าวได้ก่อให้เกิดข้อสงสัยในหมู่พนักงาน อ.อ.ป. ต่อกระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เนื่องจาก อ.อ.ป. ได้ประกาศเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2569 และมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
พนักงานรายดังกล่าวให้ข้อมูลว่า นายชนุดม เพชรสังข์ อาจขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เนื่องจากเคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดในคดีจัดซื้อปุ๋ยเคมีของสวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ตามคดีหมายเลขดำ 04-1-182/2553
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดทั้งในส่วนของความผิดทางอาญาและความผิดทางวินัยร้ายแรง โดยกล่าวหาว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 11 รวมทั้งเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามระเบียบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ทั้งนี้ ป.ป.ช. ได้มีหนังสือส่งเรื่องให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำเนินการทางวินัย ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยมีนายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ในขณะนั้น เป็นผู้รับเรื่องและดำเนินการตามขั้นตอน
แหล่งข่าวอ้างว่า ในเวลาต่อมา ป.ป.ช. มีมติให้ลงโทษทางวินัยร้ายแรงตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ซึ่งมีโทษถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออก ส่งผลให้ผู้ถูกชี้มูลอาจขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ รวมถึงการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ อ.อ.ป.
เมื่อถูกถามถึงที่มาของการทักท้วงต่อกระบวนการสรรหา พนักงานรายดังกล่าวระบุว่า แม้หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหากำหนดไว้อาจมีความถูกต้อง แต่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาจยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครยังมีประเด็นเรื่องการถูกชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงจาก ป.ป.ช. ค้างอยู่
“การถูกชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงมีผลโดยตรงต่อคุณสมบัติของผู้สมัคร เพราะบทลงโทษมีเพียงปลดออกหรือไล่ออก ซึ่งถือเป็นลักษณะต้องห้ามอยู่แล้ว” พนักงานรายดังกล่าวกล่าว
สำหรับประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า ผลการชี้มูลของ ป.ป.ช. อาจขัดแย้งกับคำพิพากษาของศาลนั้น แหล่งข่าวอธิบายว่า กระบวนการพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สำนวนทางวินัยและสำนวนทางอาญา ซึ่งมีวัตถุประสงค์และผลทางกฎหมายแตกต่างกัน
“คดีอาญามุ่งใช้บังคับกับบุคคลทั่วไปในสังคม ขณะที่สำนวนวินัยมุ่งควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้นแม้จะไม่ถูกลงโทษทางอาญา ก็ยังอาจถูกพิจารณาว่ามีความผิดทางวินัยได้” แหล่งข่าวกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้าในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ให้ข้อมูลมองว่า เมื่อมีการชี้มูลความผิดแล้ว ก็ควรมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยต่อกระบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระ
แหล่งข่าวยังเปิดเผยว่า มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหา อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับผลการพิจารณาของหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน
อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมา คือ ข้อกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลผู้ร้องเรียน โดยพนักงานรายดังกล่าวระบุว่า มีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะที่อาจทำให้สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐ
“ผู้ร้องเรียนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจไม่ถูกต้อง หากข้อมูลผู้ร้องเรียนหลุดออกไป อาจส่งผลให้บุคคลอื่นไม่กล้าใช้สิทธิดังกล่าวในอนาคต” แหล่งข่าวกล่าว
พร้อมกันนี้ พนักงาน อ.อ.ป. รายดังกล่าวย้ำว่า การออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายต่อบุคคลใด แต่ต้องการให้กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
“ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อมีข้อมูลปรากฏแล้ว ผู้มีอำนาจก็ควรเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ร้องเรียนไม่ได้ต้องการโจมตีใคร เพียงต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล” แหล่งข่าวกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2499 โดยในปี 2569 ถือเป็นวาระครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งองค์กร มีภารกิจหลักด้านการปลูกป่า การทำไม้ การบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นคำให้สัมภาษณ์และข้อกล่าวหาจากฝ่ายผู้ร้องเรียน ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่มีอำนาจ รวมถึงคำชี้แจงจากคณะกรรมการสรรหา อ.อ.ป. และนายชนุดม เพชรสังข์ ผู้ถูกกล่าวถึง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป