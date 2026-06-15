ดนัยเผย "เจาะลึกทั่วไทยฯ" จัดช่อง 9 วันสุดท้าย 30 มิ.ย.นี้ เปรย "อยู่นานเกินไปแล้ว"

ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ เผยรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 วันสุดท้าย 30 มิ.ย. 69 ไม่ต้องถามว่าเพราะอะไร เปรย "อยู่นานเกินไปแล้ว"
วันนี้ (15 มิ.ย. 2569) นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ กล่าวในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ระบุว่า จะจัดรายการที่ช่อง 9 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2569
"เราจะอยู่ถึงสิ้นเดือนมิถุนาฯ เท่านั้นเอง รับทราบกันตามนี้ ไม่ต้องถามนะ ทำไมอะไรอย่างไร เอาเป็นว่าอยู่นานเกินไปแล้วล่ะ สิ้นเดือนมิถุนาฯ ก็น่าจะเป็นเวลาอันเหมาะสม รับทราบกันตามนี้ ห้ามซักมากกว่านี้" นายดนัยกล่าว
ต่อมานายดนัยกล่าวว่าในรายการเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่จะออกอากาศทางช่อง 9 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. ไม่มีอะไรเยอะ ไม่มีอะไรมาก แค่อยู่กับช่อง 9 นานเกินไปแล้ว รายการเริ่มมาปักหลักที่ช่อง 9 อสมท ครั้งแรกยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับมาถึงวันนี้ก็ผ่านมา 5 รัฐบาล จากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ต่อด้วยรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน รัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล 1 และ 2 รู้สึกว่าอยู่นานเกินไปแล้ว อยากเปลี่ยนบรรยากาศ อย่าไปคิดเยอะ สุดท้ายปลายทางสถานีต่อไปจะเป็นอะไรต่อไป ติดตามผ่านเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆ
หลังจบรายการผ่านไป เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โพสต์ข้อความ ระบุว่า "ประกาศยุติรายการ "เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand" ทางช่อง 9 MCOT ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ออกอากาศเป็นวันสุดท้าย"
สำหรับรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ดำเนินรายการโดย นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ น.ส.อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผลิตรายการโดย บริษัท อัพ ลิงค์ จำกัด ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 มาตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 2562 หลังยุติจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562 โดยนายดนัยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องการเดินทางไกลถึงอาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์ ย่านบางนา รวมระยะเวลาประมาณ 6 ปี 9 เดือน
เดิมรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ออกอากาศทางวิทยุ ก่อนที่จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ กระทั่งเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดรายการทางโทรทัศน์ สมัยที่ช่องสปริงนิวส์อยู่ที่อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว อย่างไรก็ตาม ภายหลังช่องสปริงนิวส์ได้ย้ายจากช่อง 19 ไปอยู่ช่อง 26 แล้วคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลกับ กสทช.
อย่างไรก็ตาม ระหว่างผลิตรายการที่ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 นายดนัยเคยหยุดจัดรายการระยะหนึ่งเมื่อปี 2567 โดยอ้างว่ามีปัญหาสุขภาพ