นิด้าโพลชี้เกณฑ์บัตรคนจน 2569 โอเคคุมเข้มเงินฝาก-คอนโด ค้านตัดสิทธ์คนมีรถ-ลดหย่อนภาษี

สรุปผลสำรวจนิด้าโพล เรื่อง "จนจริงเปล่า?" จากกลุ่มตัวอย่างรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน จำนวน 1,310 คน ต่อเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ "เห็นด้วยมาก" กับการจำกัดสิทธิ์ผู้มีห้องชุดเกิน 35 ตร.ม. และเงินฝากเกิน 100,000 บาท แต่ "ไม่เห็นด้วยเลย" กับการตัดสิทธิ์กลุ่มที่มีผู้นำชื่อไปลดหย่อนภาษี และกลุ่มผู้ครอบครองรถยนต์ ทั้งนี้ เสียงสะท้อนร้อยละ 62.52 ยืนยันว่าตนเองเป็น "คนจนจริง" ที่ควรได้รับสิทธิ์
วันนี้ (14 มิ.ย. 2569) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “จนจริงเปล่า ?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน รวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ประชาชนจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปี 2569 เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนเกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ในปี 2569 พบว่า
1. ต้องไม่เป็น เจ้าของห้องชุดรวมกันทุกแห่ง เกิน 35 ตารางเมตร ตัวอย่าง ร้อยละ 44.81 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 25.57 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 18.17 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 10.69 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ
2. ต้องไม่เป็น ผู้มีเงินฝากและสลากออมทรัพย์รวมกันเกิน 100,000 บาท ตัวอย่าง ร้อยละ 43.66 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 26.49 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 18.02 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 11.53 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.30 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ
3. ต้องไม่เป็น เจ้าของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว รวมพื้นที่กันทุกแห่งเกิน 25 ตารางวา ตัวอย่าง ร้อยละ 41.99 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 28.02 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 16.41 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 13.05 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ
4. ผู้เป็นเกษตรกรต้องไม่มี ที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันเกิน 10 ไร่ ตัวอย่าง ร้อยละ 41.83 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 30.15 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 15.65 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 11.99 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ
5. ต้องไม่เป็น ผู้มีรายได้หรือมีการจ่ายเกิน 100,000 บาทต่อปี ตัวอย่าง ร้อยละ 37.40 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 32.37 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 15.11 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 14.89 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 0.23 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ
6. ต้องไม่เป็น ผู้มีวงเงินสินเชื่อรวมเกิน 100,000 บาท ตัวอย่าง ร้อยละ 37.02 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 35.11 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 14.50 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 12.90 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.47 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ
7. ผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร ต้องไม่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันเกิน 1 ไร่ ตัวอย่าง ร้อยละ 38.85 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 33.21 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 14.35 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 13.21 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ
8. ต้องไม่เป็น นักเรียนและนักศึกษา ตัวอย่าง ร้อยละ 39.99 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 30.84 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 15.04 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 13.44 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 0.69 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ
9. ต้องไม่เป็น เจ้าของรถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 300 ซีซี รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ประเภทละไม่เกิน 1 คัน ตัวอย่าง ร้อยละ 42.06 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 29.01 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 15.42 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 12.90 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 0.61 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ
10. ต้องไม่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ ตัวอย่าง ร้อยละ 50.69 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 19.30 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 16.34 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 1.76 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ
ท้ายที่สุดเมื่อถามการประเมินตนเองของประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 62.52 ระบุว่า เป็นคนจนจริง ๆ ที่ควรจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รองลงมา ร้อยละ 19.39 ระบุว่า ไม่เป็นคนจน และก็ไม่อยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 12.60 ระบุว่า ไม่เป็นคนจน แต่ก็อยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้อยละ 5.49 ระบุว่า เป็นคนจนจริง ๆ แต่ไม่อยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ