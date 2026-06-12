สุดช้ำ! พยาบาล รพ.สต. กัดฟันปั๊มหัวใจคนเดียวนาน 20 นาทีจนตัวช้ำ สุดท้ายโดนด่า "มาช้า" จนคนไข้ตาย

ลายเป็นเรื่องราวสุดสะเทือนใจที่ทำเอาชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ออกมาโพสต์ระบายความเจ็บปวดแทน 'พยาบาล รพ.สต. จบใหม่' ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำ CPR กู้ชีพผู้ป่วยเพียงลำพังนานถึง 20 นาทีจนร่างกายฟกช้ำ แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ไหว หนำซ้ำยังถูกชาวบ้านตราหน้าว่า 'มาช้าจนคนไข้ตาย' ทำเอาพยาบาลสาวถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะความบั่นทอน พร้อมวอนสังคมทำความเข้าใจบริบท รพ.สต. ใหม่ ย้ำนาทีชีวิตฉุกเฉินต้องโทร 1669 เป็นอันดับแรก
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Nattagorn Kongkit” ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ออกมาโพสต์ข้อความ ขอความเห็นใจและส่งกำลังใจให้พยาบาล รพ.สต. จบใหม่ผู้ทุ่มเททำงาน แต่กลับถูกบั่นทอนจิตใจอย่างหนักจากการถูกตำหนิว่าไปช่วยเหลือผู้ป่วยช้าจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ทั้งที่เธอรีบไปทันทีและพยายามทำ CPR ช่วยกู้ชีพผู้ป่วยเพียงคนเดียวนานเกือบ 20 นาทีจนร่างกายบอบช้ำ รวมถึงมักถูกเข้าใจผิดและต่อว่าจากการออกไปปฏิบัติหน้าที่เจาะเลือดผู้ป่วยนอกสถานที่ในตอนเช้าตรู่ ผู้เขียนจึงอยากขอให้ทุกคนช่วยส่งพลังบวกให้พยาบาลท่านนี้ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเรียนรู้วิธีทำ CPR เบื้องต้น และย้ำเตือนว่าหากพบผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติ ให้รีบโทรสายด่วน 1669 เป็นอันดับแรก เนื่องจากหน่วยบริการระดับ รพ.สต. มีกำลังคนและอุปกรณ์จำกัดเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“สวัสดีครับ ขออนุญาตจริงจังสักโพส
ผมอยากจะขอกำลังใจให้คนๆนึง ที่ทำงานอยู่กับชุมชน รักคนในชุมชน แต่โดนบั่นทอนกำลังใจ อยากจะให้ทุกคนอ่านบทความนี้หน่อยครับ
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มีพยาบาล รพ.สต.แห่งหนึ่ง พึ่งบรรจุใหม่ ตั้งใจทำงาน ทั้งเยี่ยมบ้านและตรวจรักษา เวลามีเคสไม่มั่นใจใดๆ จะส่งมาโรงพยาบาล หรือปรึกษาแพทย์อยู่เสมอ
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วันหนึ่ง มีคนหมดสติในบ้าน ชาวบ้านได้มาแจ้งพยาบาลให้ไปดูอาการคนไข้ เธอใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีในการเตรียมอุปกรณ์ เช่นเครื่องตรวจวัดน้ำตาล เครื่องวัดความดัน (ภาวะน้ำตาลต่ำ และความดันต่ำ ทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้) ก่อนที่จะไปดูคนไข้ที่บ้าน พร้อมทั้งแจ้งให้ญาติโทร 1669 เพื่อเรียกรถพยาบาล
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เมื่อถึงบ้าน พบว่าคนไข้ไม่ตอบสนอง และเธอตรวจพบได้ว่าคนไข้มีภาวะหัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) เธอจึงเริ่มทำการกดหน้าอกเพื่อกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) ในทันที
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เธอทำการ CPR คนไข้ นานเกือบๆ 20 นาที โดยที่ไม่มีใครมาเปลี่ยนเวร (ความเหนื่อยพอๆกับ วิ่งรอบสนามด้วยความเร็วเกือบสูงสุด) โดยปกติถ้าทีมพร้อม เราจะสลับเปลี่ยนกันกดหน้าอก เพราะว่ามันเหนื่อยมากๆครับ
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นอกจากนี้ การปั๊มหัวใจนานๆ ทำให้คนปั๊มล้า พอล้าก็ไม่มีแรง แรงกดก็ไม่มากพอที่จะไปกระตุ้นหัวใจ เกิดผลเสียต่อทั้งสองฝ่าย
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แต่ใช่ครับ ... เธอทำ CPR เพียงคนเดียวนานเกือบ 20 นาที โดยไม่มีทีม ไม่มีผู้อื่นมาเปลี่ยนเวร หลักฐานความอ่อนล้าคือ รอยฟกช้ำ รอยถลอกตามร่างกายในภาพ
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สุดท้ายผู้ป่วยรายนี้ เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาครับ
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แต่สิ่งที่เธอเสียใจจากเหตุการณ์นี้มากที่สุดก็คือ "มีคนบางคน บอกว่าที่คนไข้เสียชีวิต เพราะเธอไปหาคนไข้ช้าเกินไป" และใช่ครับ เขาพูดซ้ำๆ จนเธอร้องไห้เสียใจ การ CPR คนเดียวโดยไม่มีคนมาเปลี่ยน ไม่มีทีมช่วยเหลือ แต่กลับถูกตราหน้าว่า มาช้า หน้าที่คุณ
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นี่หรือ คือสิ่งที่เธอสมควรจะได้รับ จากการเสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ จนร่างกายบอบช้ำ เพื่อช่วยชีวิตคนๆนึง ที่ไม่ใช่แม้แต่ญาติของตัวเอง
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และปัญหาที่น่าจะพบเจอกันทุกที่ คือวันตรวจเลือดประจำปี ตื่นตั้งแต่ตี 5 เพื่อไปเจาะเลือด เพราะกลัวคนไข้รอนาน กลัวคนไข้หิว ทั้งเจาะหน้างาน และขับรถไปเจาะถึงบ้านในผู้ป่วยที่ติดบ้าน - ติดเตียง แต่กลับเข้าอนามัยช้ากลับถูกต่อว่า ว่ามาทำงานสาย กลายเป็นคนขี้เกียจ
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สุดท้ายนี้ อยากส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพื้นฐาน เหมือนการงานอาชีพ 101)
และ รพ.สต. เป็นเพียงหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ไม่ได้มีทีมเพรียบพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เท่ากับหน่วยบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิ นะครับ
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อยากจะฝากให้ขึ้นใจ หมดสติ หัวใจหยุดเต้น โทร 1669 แล้วค่อยโทรหาคนอื่นครับ
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ปล. อยากจะให้ทุกคนที่อ่านจนจบ ช่วย comment ให้กำลังใจเธอคนนี้ ความดีที่เธอทำ ถ้าผมไม่พูดอาจไม่มีคนเห็น อยากจะให้เธอรู้ว่าสิ่งที่ทำไป มันดีมากๆแล้ว ช่วยให้กำลังใจ ให้พลังบวกกลับไปให้เธอหน่อยครับ”