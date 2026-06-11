สะพานบุญครั้งยิ่งใหญ่! ชายวัย 45 สมองตาย บริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยอีก 5 ชีวิต

เรื่องราวสุดซึ้งและน่าเชิดชูเกียรติ เมื่อผู้ป่วยชายวัย 45 ปี ประสบอุบัติเหตุจนเกิดภาวะสมองตาย ทางครอบครัวตัดสินใจทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้าย มอบไต กระจกตา และลิ้นหัวใจ บริจาคส่งต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่รอคอยความหวังถึง 5 ราย
วันนี้ (11 มิ.ย.) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เผยแพร่เรื่องราวการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของผู้ป่วยชายไทยอายุ 45 ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ชนกันจนหมดสติและหัวใจหยุดเต้น แม้จะได้รับการทำ CPR จนสัญญาณชีพกลับมาและส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ แต่ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่า มีเลือดออกในสมองปริมาณมาก และเนื้อสมองเสียหายเป็นวงกว้าง จนในที่สุดผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะสมองตาย
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้ล่วงลับได้ทำบุญใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย ทางญาติจึงได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยรายอื่น โดยการบริจาคในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังรอคอยความหวังได้ถึง 5 ชีวิต ประกอบด้วย ไต 2 ข้าง, กระจกตา 2 ข้าง และลิ้นหัวใจ ซึ่งถือเป็นทานบารมีขั้นสูงและเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้อื่น โดยผู้ป่วยรายนี้ถือเป็นผู้บริจาคอวัยวะลำดับที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2569 ของทางโรงพยาบาล
ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะแพทย์และบุคลากรทุกภาคส่วน ได้แก่ หอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ, ทีมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะและจัดเก็บดวงตา, ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย, ทีมผ่าตัดนำอวัยวะออกร่วมกับ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รวมถึงทีมห้องผ่าตัดและวิสัญญี ได้ร่วมแสดงความอาลัยและขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของผู้บริจาคอวัยวะในภารกิจสะพานบุญครั้งนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ไปสู่ภพภูมิที่ดี
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่ สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะออนไลน์ได้ที่ช่องทางของสภากาชาดไทย หรือลิงก์: ระบบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะออนไลน์