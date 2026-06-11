แค่ขยับก็เท่ากับออกกำลัง! สธ. ชูแคมเปญ 'ทุกขยับนับหมด' เปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นสุขภาพดี

กระทรวงสาธารณสุขประกาศเดินหน้าแก้วิกฤตโรค NCDs และพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย ชูวาระแห่งชาติ 'Every Move Counts: ทุกขยับนับหมด' ในงาน Active Living Forum 2026 เร่งเปลี่ยนผ่านนโยบายจากการ 'ซ่อม' สู่การ 'สร้าง' สุขภาพ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ปั้นเมืองแอคทีฟที่เอื้อให้ประชาชนทุกช่วงวัยขยับร่างกายได้ง่ายๆ ในทุกวัน
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2569 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวเปิดการประชุมภาคีขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “Active Living Forum 2026” ภายใต้แนวคิด “Every Move Counts” หรือ “ทุกขยับนับหมด” ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากโรค NCDs ควบคู่กับพฤติกรรมเนือยนิ่งและการนั่งนานที่เพิ่มขึ้นในทุกช่วงวัย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ภายใต้นโยบาย MOPH PLUS+ ที่เปลี่ยนจาก “การซ่อมสุขภาพ” ไปสู่ “การสร้างสุขภาพ” ยึดหลักการป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือ การสร้างวิถีชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกวัน ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อน 3 ประการ ประกอบด้วย การผลักดันให้ "Active Living" เป็นวาระร่วมกันของทุกภาคส่วน การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อการเดิน ขี่จักรยาน หรือออกกำลังกายได้ และใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพ ได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึง การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพใหม่ภายใต้แนวคิด "Every Move Counts : ทุกขยับนับหมด"
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนทั่วโลกมีกิจกรรมทางกายน้อยลง ใช้เวลานั่งมากขึ้น ขณะที่โรค NCDs เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง และภาวะอ้วน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกจึงผลักดันแนวคิด “Active Living” หรือการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การทำงาน การเล่น การใช้พื้นที่สาธารณะ หรือการดำเนินชีวิตในชุมชนและเมืองที่เอื้อต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ การสร้างสังคมแอคทีฟ คือ การสร้างประเทศไทยที่เด็กได้เล่นและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ วัยรุ่นเติบโตอย่างแข็งแรง วัยทำงานมีสมดุลในการใช้ชีวิต ผู้สูงอายุยังคงใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉง และประชาชนทุกคนสามารถเดินทาง เข้าถึงพื้นที่สาธารณะ และใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มต้นที่โรงพยาบาล แต่เริ่มต้นจากบ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน ชุมชน และเมืองที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในทุกวัน
นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลไกในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ควรครอบคลุมการพัฒนาสภาพแวดล้อม พื้นที่สาธารณะ กิจกรรม และสร้างโอกาสสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย
รวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายกีฬาและกิจกรรมทางกายผ่านโครงการชมรมกีฬาในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขยายการเข้าถึงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งการประชุม Active Living Forum 2026 จึงถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้ “ทุกขยับนับหมด” กลายเป็นวัฒนธรรมสุขภาพของคนไทย และนำไปสู่การสร้างสังคมที่ประชาชนมีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืนในอนาคต